GROSSETO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. Nella puntata 39 de Il tempo di un caffè con Il Giunco prende il caffè Tommaso Bai, in arte KG Man, cantante e producer maremmano, protagonista in questi giorni del nuovo singolo firmato da Molella, che lo vede come voce del brano.

La collaborazione con Molella nasce negli anni vissuti a Milano. «Ci conoscevamo già – racconta KG Man – quando abitavo lì gli arrivò voce che c’era un maremmano che cantava in giamaicano. Da subito c’è stata una sintonia artistica». Da quel primo incontro sono nate altre produzioni, fino all’ultimo singolo che unisce mondi sonori diversi e porta la sua voce su una traccia dance di respiro nazionale.

Il 2026 si apre con nuovi progetti su due fronti. Da una parte reggae e raggamuffin, generi che stanno vivendo una fase di rinnovato interesse, dall’altra il lavoro in studio come producer. «Mi sto dedicando anche alle produzioni, mie e di altri – spiega – seguendo soprattutto giovani artisti».

Dopo dieci anni di vita metropolitana, il ritorno in Maremma è stato anche un ritorno alle origini. «Avevo bisogno di rivedere il mare e la natura. Qui ho ritrovato l’ispirazione: oggi più che mai quello che faccio nasce da questo territorio».

Quando si parla di KG Man non si possono non citare i Quartiere Coffee, una delle band reggae più conosciute del territorio, attive anche a livello nazionale. «La famiglia è la famiglia – dice – e non si scorda mai». Il gruppo è al lavoro su un nuovo singolo in uscita a inizio marzo e guarda già alla stagione estiva, da sempre il loro habitat naturale.

Base creativa e punto di riferimento resta Vetulonia, diventata negli ultimi anni un piccolo laboratorio musicale. «Da ragazzo volevo andare via – conclude – oggi ho riscoperto le mie radici. Vetulonia è un luogo magico, con una comunità che sostiene gli artisti: lo scenario perfetto per costruire il futuro».

