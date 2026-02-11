GROSSETO – Luca Zingaretti è il protagonista della nuova serie Netflix Il capo perfetto, diretta di Roan Johnson e dal grossetano Niccolò Falsetti, regista, tra le altre cose, del film Margini.
La serie Il capo perfetto, prodotta da Cattleya, è liberamente ispirata all’omonima commedia spagnola “El Buen Patrón” di Fernando León de Aranoa del 2021.
Sei episodi diretti equamente dai due registi: tre e tre.
La trama
La serie, girata in Emilia Romagna, terra di motori, narra la vita di Giulio Zagni imprenditore che si è fatto da sé, titolare di un’azienda produttrice di volanti per auto. Il sovrano indiscusso della sua fabbrica, l’uomo su cui tutti possono contare.
Un “capo perfetto”, che “gestisce” anche la vita privata di familiari e dipendenti.
Quando il meccanismo si inceppa anche la vita privata dell’imprenditore va in tilt tra imprevisti e contrattempi farseschi.