GROSSETO – Filippo Gorelli sugli scudi ad Ancona: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema è medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores Indoor andati in scena lo scorso weekend all’interno del PalaCasali.

Nella massima rassegna al coperto riservata agli Under 20, l’atleta classe 2007 allenato da Fabrizio Pezzuto, che ha mosso i primi passi sin dai Centri di Avviamento allo Sport con la compagine maremmana, completa i 5.000m di marcia in 21:34.77 demolendo il proprio primato personale e cogliendo il suo miglior risultato di sempre in carriera. Ad Ancona, Gorelli è preceduto soltanto da due nomi notissimi della specialità, il poliziotto Alessio Coppola (19:30.77) e Nicolò Vidal (20:21.46), medaglia d’oro all’ultimo Festival olimpico estivo della gioventù europea.

Tra le Promesse, i problemi fisici non frenano Arianna Cipriani, che si migliora sui 3.000m chiudendo 14ma con il suo miglior crono di sempre (15:46.38), mentre nei 60hs U20 c’è il primato stagionale (8.38) di Daniel Dante Merli nelle batterie.

Atletica Grosseto Banca Tema che nel weekend si porta a casa anche due titoli toscani: a Carrara, Nicolas Nencini (7.19) sale sul gradino più alto del podio nella gara dei 50hs che assegnava il titolo regionale, mentre a Campi Bisenzio, dove ci si giocavano le maglie del Cross, Pietro Colombo si impone nei 5km Allievi davanti al compagno di allenamenti Filippo Bonucci. Podio anche per Cloe Meravigli, terza tra le Cadette.

A Firenze, dove erano invece in palio i titoli toscani Allievi Indoor, secondo posto nel salto in alto per Mariagioia Benedetti con la misura di 1.56m.

Tornando sui fanghi di Campi Bisenzio, dopo la redazione delle classifiche al termine delle due giornate di gara, c’è il terzo posto della squadra Ragazzi (Under 14) nel Campionato Toscano di Società di corsa campestre.