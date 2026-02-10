FOLLONICA – Si inaugura domani, mercoledì 11 febbraio alle 9, in piazza Vittorio Veneto, la panchina dedicata al ricordo di Norma Cossetto.
L’iniziativa nasce da un iter amministrativo avviato dalla Lega di Follonica e dal suo segretario Alessandro Berardi, con l’obiettivo di “lasciare nella città un segno permanente di memoria e rispetto verso una delle pagine più dolorose della storia del Novecento italiano”.
“Un gesto semplice ma carico di significato – conclude la Lega -, affinché il ricordo non sia confinato a una ricorrenza, ma entri nella quotidianità della comunità”.