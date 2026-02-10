GROSSETO – Fa 10 su 10 la Disperata Scarlino che continua nel suo percorso da record in vetta al girone Nord del calcio Uisp. Stavolta è esagerato il successo della spietata capolista, che va a imporsi addirittura per 1-8 sul campo del Boccheggiano. Se la capolista ride, l’inseguitrice piange: il Torniella interrompe bruscamente il suo magic moment cadendo in casa con il Gavorrano (2-3). Si avvicinano Montemazzano e Lido Oasi che con analogo punteggio, 2-0, la spuntano su Etrusca Vetulonia e Venturina. All’inglese pure il successo del Serrazzano sull’Atletico Grosseto.
Nel girone Sud non gioca il Talamone (rinviato l’incontro con il Sant’Angelo) e il Montemerano con il blitz sul terreno dell’Argentario (1-2) ne approfitta per portarsi a -3. Il Paganico fredda le velleità playoff dell’Alberese imponendosi per 2-0 nello scontro diretto, mentre il Maglianosant’Andrea riesce a piegare per 2-1 il Granducato del Sasso. Il pittoresco 3-3 tra Seggiano e Polverosa è l’unico segno X di una giornata ricca di emozioni.
GIRONE NORD
Risultati
Lido Oasi-Venturina Algida Benini 2-0
Pol. Roccastrada Torniella-Bagno Di Gavorrano 2-3
Montemazzano-Pol. Etrusca Vetulonia 2-0
Boccheggiano-La Disperata Scarlino 1-8
Serrazzano-Atletico Grosseto 2-0
Classifica
La Disperata Scarlino 30 punti; Pol. Roccastrada Torniella 23; Montemazzano 22; Lido Oasi 21;
Venturina 18; Serrazzano 14; Bagno di Gavorrano 12; Pol. Etrusca Vetulonia 7; Atletico Grosseto 5; Boccheggiano -1
Prossime gare
Serrazzano-Lido Oasi Gio 26/Feb/ 21:00 Serrazzano – L
Bagno di Gavorrano-La Disperata Scarlino Gio 12/Feb/ 21:00 Gavorrano
Serrazzano-Boccheggiano Sab 14/Feb 15:00 Serrazzano – L
La Disperata Scarlino-Montemazzano Lun 16/Feb/ 21:00 Scarlino
Pol. Etrusca Vetulonia-Pol. Roccastrada Torniella Sab 14/Feb 15:00 Buriano
Bagno di Gavorrano-Lido Oasi Lun 16/Feb/ 21:00 Gavorrano
Atletico Grosseto-Venturina Lun 16/Feb/ 21:00 Casotto Pescatori
GIRONE SUD
Risultati
Maglianosant’Andrea-Granducato del Sasso 2-1
Paganico-Alberese 2-0 3-3
Argentario Amatori-Pol. Montemerano 1-2
Classifica
Talamone 24 Punti; Pol. Montemerano 21; S. Angelo Scalo 20; Paganico 18; Alberese, Granducato Del Sasso 14; Maglianosant’andrea 13; Seggiano, Argentario Amatori 7; Polverosa 4
Prossime gare
Maglianosant’Andrea-S. Angelo Scalo Gio 19/Feb/ 21:00 S.Andrea
Talamone-Seggiano Gio 12/Feb/ 21:00 Fonteblanda
Alberese-Argentario Amatori Gio 19/Feb/ 21:00 Alberese
Argentario Amatori-Seggiano Lun 16/Feb/ 21:00 P. S. Stefano
Polverosa-Paganico Sab 14/Feb 15:00 Polverosa
Alberese-S. Angelo Scalo Lun 16/Feb/ 21:00 Alberese
Sportingclub Talamone-Maglianosant’Andrea Lun 16/Feb/ 21:00 Fonteblanda
Pol. Montemerano-Granducato del Sasso Sab 14/Feb 15:00 Montemerano