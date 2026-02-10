Foto di repertorio

GROSSETO – Fa 10 su 10 la Disperata Scarlino che continua nel suo percorso da record in vetta al girone Nord del calcio Uisp. Stavolta è esagerato il successo della spietata capolista, che va a imporsi addirittura per 1-8 sul campo del Boccheggiano. Se la capolista ride, l’inseguitrice piange: il Torniella interrompe bruscamente il suo magic moment cadendo in casa con il Gavorrano (2-3). Si avvicinano Montemazzano e Lido Oasi che con analogo punteggio, 2-0, la spuntano su Etrusca Vetulonia e Venturina. All’inglese pure il successo del Serrazzano sull’Atletico Grosseto.

Nel girone Sud non gioca il Talamone (rinviato l’incontro con il Sant’Angelo) e il Montemerano con il blitz sul terreno dell’Argentario (1-2) ne approfitta per portarsi a -3. Il Paganico fredda le velleità playoff dell’Alberese imponendosi per 2-0 nello scontro diretto, mentre il Maglianosant’Andrea riesce a piegare per 2-1 il Granducato del Sasso. Il pittoresco 3-3 tra Seggiano e Polverosa è l’unico segno X di una giornata ricca di emozioni.

GIRONE NORD

Risultati

Lido Oasi-Venturina Algida Benini 2-0

Pol. Roccastrada Torniella-Bagno Di Gavorrano 2-3

Montemazzano-Pol. Etrusca Vetulonia 2-0

Boccheggiano-La Disperata Scarlino 1-8

Serrazzano-Atletico Grosseto 2-0

Classifica

La Disperata Scarlino 30 punti; Pol. Roccastrada Torniella 23; Montemazzano 22; Lido Oasi 21;

Venturina 18; Serrazzano 14; Bagno di Gavorrano 12; Pol. Etrusca Vetulonia 7; Atletico Grosseto 5; Boccheggiano -1

Prossime gare

Serrazzano-Lido Oasi Gio 26/Feb/ 21:00 Serrazzano – L

Bagno di Gavorrano-La Disperata Scarlino Gio 12/Feb/ 21:00 Gavorrano

Serrazzano-Boccheggiano Sab 14/Feb 15:00 Serrazzano – L

La Disperata Scarlino-Montemazzano Lun 16/Feb/ 21:00 Scarlino

Pol. Etrusca Vetulonia-Pol. Roccastrada Torniella Sab 14/Feb 15:00 Buriano

Bagno di Gavorrano-Lido Oasi Lun 16/Feb/ 21:00 Gavorrano

Atletico Grosseto-Venturina Lun 16/Feb/ 21:00 Casotto Pescatori

GIRONE SUD

Risultati

Maglianosant’Andrea-Granducato del Sasso 2-1

Paganico-Alberese 2-0 3-3

Argentario Amatori-Pol. Montemerano 1-2

Classifica

Talamone 24 Punti; Pol. Montemerano 21; S. Angelo Scalo 20; Paganico 18; Alberese, Granducato Del Sasso 14; Maglianosant’andrea 13; Seggiano, Argentario Amatori 7; Polverosa 4

Prossime gare

Maglianosant’Andrea-S. Angelo Scalo Gio 19/Feb/ 21:00 S.Andrea

Talamone-Seggiano Gio 12/Feb/ 21:00 Fonteblanda

Alberese-Argentario Amatori Gio 19/Feb/ 21:00 Alberese

Argentario Amatori-Seggiano Lun 16/Feb/ 21:00 P. S. Stefano

Polverosa-Paganico Sab 14/Feb 15:00 Polverosa

Alberese-S. Angelo Scalo Lun 16/Feb/ 21:00 Alberese

Sportingclub Talamone-Maglianosant’Andrea Lun 16/Feb/ 21:00 Fonteblanda

Pol. Montemerano-Granducato del Sasso Sab 14/Feb 15:00 Montemerano