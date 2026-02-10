GROSSETO – Conto alla rovescia finito in casa pallavolo Grosseto per la finalissima territoriale Basso Tirreno Under 18. Domani mercoledì 11, alle 20.30 al PalaFollati di Livorno, le biancorosse della Luca Consani Pallavolo Grosseto affronteranno la corazzata del Project Livorno (foto d’archivio di Luca Simone).

Il sestetto amaranto arriva a questa finale dopo un percorso straordinario: durante tutto il campionato e le fasi finali ha perso un solo set contro Bellaria Pontedera Blu. Un dato che testimonia l’alto livello tecnico e fisico che attende le ragazze di coach Federica Brizzi.

“Domani contro il Livorno ci aspetta una montagna da scalare – ha commentato Brizzi – lo sappiamo. Una di quelle gare che sulla carta sembrano un’impresa quasi impossibile. Ne siamo consapevoli, ma non è nei pronostici che si decidono le partite. Con coraggio e sacrificio proveremo a spiazzare tutti, costruendo la nostra gara un pallone alla volta, senza smettere mai di crederci”.