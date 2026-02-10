GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 10 febbraio 2026
Ariete, segno del giorno, sarà energico, lucido, coraggioso: oggi affronti una questione aperta con sicurezza e prontezza.
Consiglio escursione: fai un’uscita nei boschi attorno a Montegiovi, sul Monte Amiata: salite energiche e panorami limpidi per un segno in piena carica.
Toro razionale: ma oggi ti concedi una distrazione.
Gemelli spigliato: ma oggi meno dispersivo.
Cancro sensibile: oggi metti dei confini sani.
Leone determinato: chiudi un capitolo con chiarezza.
Vergine precisa: oggi meno critica, più disponibile.
Bilancia sorridente: ti fai voler bene.
Scorpione diretto: sai far valere le tue posizioni.
Sagittario motivato: porti avanti una scelta importante.
Capricorno costante: ma oggi più morbido nei toni.
Acquario aperto: giornata utile per condividere idee.
Pesci emotivi: oggi però più concentrati.