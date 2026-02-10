Foto di repertorio

GROSSETO – L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto “Biblioteca in cammino. Tradizioni di Maremma raccontate sui sentieri”, promosso dal Servizio cultura, biblioteca, musei e teatri del Comune di Grosseto.

L’iniziativa si svolgerà tra aprile e novembre 2026, coinvolgendo la Biblioteca Chelliana e il territorio grossetano, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e le tradizioni maremmane attraverso un percorso che unisce lettura, narrazione e cammino.

“Con Biblioteca in cammino – dichiarano l’assessore alla Cultura Luca Agresti e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – vogliamo portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali, intrecciandola con il paesaggio, la memoria e le tradizioni della nostra terra. Un progetto che valorizza la Maremma e rafforza il ruolo della biblioteca”.