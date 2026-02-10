GAVORRANO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia, all’altezza di un incrocio. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e un furgone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Follonica

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Follonica. All’arrivo dei soccorritori, la conducente dell’auto era già fuori dal veicolo.

Soccorso il giovane a bordo del furgone

A bordo del furgone si trovava invece un giovane, rimasto all’interno del mezzo. Pur non essendo incastrato, lamentava dolori diffusi. I Vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, lo hanno assistito e aiutato a scendere dal veicolo in sicurezza.

Trasporto in ospedale e rilievi dei Carabinieri

Entrambe le persone coinvolte sono state affidate alle cure dei sanitari e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Gavorrano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.