GROSSETO – Aggiornamento 12.50: L’auto, sbandando avrebbe colpito una vettura parcheggiata al cui interno era fermo il conducente che stava aspettando una persona. «Mi sono volati il cellulare e gli occhiali e ho visto la macchina involarsi a fianco a me» ha raccontato. Fortunatamente, nonostante l’impatto, l’uomo non ha riportato ferite.

Il primo a soccorrere la coppia un uomo che li ha visti sbandare più volte e che si trovava subito dietro di loro con la propria auto. «Quando sono sceso erano entrambi coscienti» racconta.

News ore 12.30: Incidente pochi minuti fa a Grosseto in via Giulio Cesare vicino all’incrocio con via Telamonio. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata al centro della strada.

Una donna e un uomo sono rimasti feriti. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. Presente anche la polizia municipale che si occuperà dei rilievi.

I due feriti, anziani, marito e moglie, sono stati soccorsi dal 118 e dai volontari dell’Humanitas e della Misericordia.

Secondo una prima ricostruzione l’auto avrebbe perso il controllo già molto prima del ribaltamento. Il conducente potrebbe aver accusato un malore o aver avuto un guasto meccanico. L’auto ha uirato una delle auto parcheggiate a lato della carreggiata ribaltandosi.

La strada per il momento è stata chiusa al traffico all’altezza di via Porto Scabris.

–

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IlGiunco.net (@ilgiunconet)