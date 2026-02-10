ARCIDOSSO – Una maxi multa da 22mila euro e il blocco sull’allevamento. È quanto disposto dai carabinieri forestale del Nipaaf ad Arcidosso.

Durante il controllo in un allevamento di Arcidosso insieme ai veterinari Asl i militari hanno accertato la sparizione da un allevamento di oltre 70 capi ovini, cosa che il proprietario avrebbe dovuto denunciare all’autorità sanitaria nei tempi previsti.

Degli animali si è così perso completamente la tracciabilità, visto che sono stati sottratti al percorso dei controlli previsti che assicurano la legittimità della destinazione e la sicurezza dei prodotti alimentari che ne possono derivare.

Si tratta di controlli che mirano ad evitare che gli animali vengano inseriti in un circuito illegale di macellazione clandestina che non garantisce alcuna sicurezza, sia per il benessere degli animali, che per i prodotti immessi in commercio.

Sono stati inoltre sottoposti a controlli i cani da guardiania che sono risultati privi di iscrizione all’anagrafe canina.

L’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario e l’allevatore sanzionato per un ammontare di oltre 22.000 euro.

Il blocco resterà sino a quando non ci saranno le necessarie garanzie di sicurezza.