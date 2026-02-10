SCARLINO – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Scarlino, tenutasi lunedì 9 febbraio, è stata ufficializzata la presa d’atto delle dimissioni da consigliere comunale presentate da Monica Faenzi, eletta nella lista Scarlino Futura.
A seguito delle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente, è stata attivata la procedura di surroga. Il primo dei non eletti della stessa lista, Enrico Pastorelli, ha comunicato la rinuncia alla carica per motivi di lavoro.
La surroga ha quindi portato all’ingresso in Consiglio comunale di Ilenia Biagiucci, che subentra assumendo il ruolo di consigliere comunale e capogruppo della lista Scarlino Futura.