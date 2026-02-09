Accanto alla didattica curricolare, uno degli elementi distintivi dell’indirizzo è la scelta di investire in un’offerta extracurricolare (Formazione Scuola Lavoro) ampia e mirata. In un contesto scolastico sempre più chiamato a dialogare con il mondo reale, i corsi aggiuntivi rappresentano uno spazio di sperimentazione fondamentale, dove le conoscenze teoriche si trasformano in competenze concrete. Non attività accessorie, ma occasioni formative che aiutano gli studenti a orientarsi, a mettersi alla prova e a sviluppare consapevolezza di sé.

Tra i percorsi proposti nell’anno scolastico corrente, il public speaking e lo storytelling, curati dal prof. Giacomo Moscato, pensati per rafforzare le capacità comunicative e narrative degli studenti, sempre più centrali sia negli studi universitari sia nei contesti professionali. Il processo simulato, seguito dalla prof.ssa Elvira Marra, introduce invece al linguaggio del diritto e all’arte dell’argomentazione, attraverso un approccio pratico che stimola spirito critico e lavoro di squadra.

Un focus particolare merita il corso di cyber security, condotto dal prof. Nello Sorrentino, che quest’anno ha coinvolto gli studenti della classe 3 LIQ. In un’epoca in cui la sicurezza digitale è diventata un tema centrale — dai dati personali alle infrastrutture informatiche — il corso ha permesso agli studenti di acquisire competenze tecniche e, soprattutto, una maggiore consapevolezza dell’uso quotidiano della tecnologia.

“Abbiamo compreso quanto sia facile esporre i propri dati senza rendersene conto e quanto sia importante sapere come difendersi”, racconta Giorgia Solito, studentessa del terzo e penultimo anno. Che aggiunge: “È una competenza che riguarda tutti, non solo chi vuole approfondire l’informatica”. Gioele Gaibisso guarda già oltre il presente: “La sicurezza informatica è un settore destinato a crescere molto. Avere una base già al liceo ci fa sentire più preparati ad affrontare il futuro, sia all’università che nel lavoro».

“Prima di questo corso non mi rendevo conto di quanto le nostre informazioni online fossero esposte”, racconta Sara Ceravolo. “Ora so riconoscere i rischi e adottare comportamenti più sicuri, non solo per me ma anche per chi mi sta intorno”. Mia Peccianti sottolinea, invece, la dimensione orientativa dell’esperienza: “La cyber security è un settore che offrirà molte opportunità di lavoro. Avere già delle basi concrete ci fa sentire più preparati e meno distanti da quel mondo”.