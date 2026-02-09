GROSSETO – Finisce con un trionfo: quello del fiorentino Eduardo Giustini che va a prendersi la cintura dei pesi massimi del titolo Mediterraneo IBO. Le emozioni non sono mancate nella riunione targata Rosanna Conti Cavini. Al PalaValenti di Firenze il match che assegnava il titolo non ha deluso le attese, con Giustini che ha avuto ragione di un tenace Ibrahim Traoré. Il francese ha resistito fin quando ha potuto, portando l’incontro fino alla decima ripresa. A decidere l’assegnazione del titolo sono stati quindi i cartellini dei giudici che hanno espresso verdetto unanime e favorevole al pugile italiano, dato per vincente per 98-92, in un caso, e per 97-93 negli altri due. Giustini ha condotto un bel match fin dalle prime riprese in cui ha tenuto in mano il confronto, con un costante incitamento da parte dell’angolo, con il maestro Leonardo Turchi, e dagli spalti, con tanti sostenitori pronti a supportare il pugile di San Frediano.

“Non è stata un’impresa semplice per Dado – afferma la manager Monia Cavini – perché è servita grande concentrazione per tutto l’incontro. A pochi giorni dal match c’era stato anche il cambio di avversario che rappresentava un’incognita in più, ma questo titolo ripaga Giustini dei sacrifici fatti per arrivare a questo importante traguardo”.

Piena soddisfazione è stata comunque espressa, dai presenti, per l’evento organizzato dalla RCC Boxe che ha messo in piedi uno spettacolo di rilievo. “Organizzare eventi come questo – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – è sempre un piacere. Il PalaValenti rappresenta una cornice di prestigio per appuntamenti come questo. Spesso ci troviamo ad affrontare percorsi ricchi di imprevisti, ma il risultato finale ci ripaga sempre dello sforzo profuso, come in questo caso. Da sempre organizziamo eventi con il massimo trasporto e passione, proprio come quando c’era mio marito”. Il riferimento alla storica figura di Umberto Cavini è più che mai attuale. A undici anni esatti dalla scomparsa, il vuoto lasciato dal punto di vista umano e professionale, resta enorme e, anche per questo, l’impegno per portare in alto il buon nome dell’organizzazione grossetana, è più che mai intenso. Nutrito anche il sottoclou della serata con molti incontri di livello. Tra questi spiccano le performance dei pugili del team grossetano: Gabriele Falaschi, Miguel Bachi e Matteo Giovannini vincono tutti per ko, rispettivamente nei pesi welter, massimi leggeri e supermedi, contro Fabio Cavallucci, Eman Rekanovic e Nikolas Panic. “Sono arrivati degli ottimi risultati – precisa Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – è la dimostrazione che stiamo facendo un ottimo lavoro e che, prima o poi, arriva il momento in cui ci sono da raccogliere i frutti”.