GROSSETO – Trasferta livornese a testa alta per gli Under 12 del Grosseto Rugby Club. In una vera e propria giornata di festa i baby biancorossi, in cinque più due coetanei del Rosignano, hanno giocato contro i padroni di casa del Livorno, col Sesto ed infine i Titani, perdendo tutte le partite ma lottando con onore e senza timori reverenziali; in campo Teseo, Rebecca, Mike, Mathias, Diego, Amedeo e Michele del Rosignano.

“Hanno inciso le assenze fra i nostri – hanno detto i tecnici grossetani – e del Rosignano per infortunio, ma i coach sperano di recuperare tutti per la prossima festa. I presenti, quasi tutti nuovi, hanno dimostrato sul campo grande entusiasmo e voglia di migliorare. Bravi tutti in particolare Rebecca, Teseo e Amedeo che hanno trascinato i propri compagni di squadra rendendoli competitivi in tutte le partite”.

Fermo fino al 22 il gruppo senior femminile delle Raccattate; sabato 14 però, le biancorosse hanno organizzato al campo Viviana e Francesca una mattinata di allenamenti per tutte le categorie, per poi fermarsi e guardare tutti assieme la partita dell’Italrugby.