GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 9 febbraio 2026

Ariete deciso: inizi la settimana con chiarezza.

Toro pratico: ti dedichi con costanza a ciò che conta.

Gemelli veloce: ma oggi serve più attenzione ai dettagli.

Cancro riflessivo: osservi prima di parlare.

Leone organizzato: oggi metti ordine senza stress.

Vergine efficace: sai come portare avanti un progetto.

Bilancia intuitiva: ma oggi anche molto concreta.

Scorpione profondo: ma con più leggerezza del solito.

Sagittario diretto: ma oggi anche molto empatico.

Capricorno, segno del giorno, sarà solido, produttivo, lucido: oggi raggiungi obiettivi che ti eri prefissato da tempo.

Consiglio escursione: percorri i sentieri della Riserva Naturale Diaccia Botrona, dove acqua e cielo si fondono. Un luogo perfetto per chi costruisce senza distrazioni.

Acquario creativo: ma oggi sai tradurre le idee in azioni.

Pesci ispirati: ma oggi più presenti.