GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 9 febbraio 2026
Ariete deciso: inizi la settimana con chiarezza.
Toro pratico: ti dedichi con costanza a ciò che conta.
Gemelli veloce: ma oggi serve più attenzione ai dettagli.
Cancro riflessivo: osservi prima di parlare.
Leone organizzato: oggi metti ordine senza stress.
Vergine efficace: sai come portare avanti un progetto.
Bilancia intuitiva: ma oggi anche molto concreta.
Scorpione profondo: ma con più leggerezza del solito.
Sagittario diretto: ma oggi anche molto empatico.
Capricorno, segno del giorno, sarà solido, produttivo, lucido: oggi raggiungi obiettivi che ti eri prefissato da tempo.
Consiglio escursione: percorri i sentieri della Riserva Naturale Diaccia Botrona, dove acqua e cielo si fondono. Un luogo perfetto per chi costruisce senza distrazioni.
Acquario creativo: ma oggi sai tradurre le idee in azioni.
Pesci ispirati: ma oggi più presenti.