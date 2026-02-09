GROSSETO – È stata presentata questa mattina la missione istituzionale ed economica negli Emirati Arabi, promossa dall’Ufficio affari internazionali e cooperazione territoriale del Comune di Grosseto.

Dal 10 al 14 febbraio, una delegazione composta da rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale grossetano sarà impegnata tra Dubai e Abu Dhabi in un’iniziativa operativa pensata per consolidare i rapporti istituzionali e favorire percorsi di internazionalizzazione per le imprese della Maremma.

A illustrare il significato della missione è stato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha evidenziato il ruolo strategico degli Emirati nel panorama economico globale: «Si tratta di un’area chiave, capace di offrire accesso a mercati in forte espansione. Qui il Made in Italy, e in particolare le nostre eccellenze agroalimentari, trova un apprezzamento sempre maggiore».

Saranno presenti insieme alla delegazione le aziende Cantina I Vini di Maremma, Gimef, Studio legale Vasellini and partners, Toscano Collezioni, Tuscany Royal Estate.

Il programma della missione prevede, l’11 febbraio, un incontro istituzionale ufficiale ad Abu Dhabi presso l’Ambasciata d’Italia con l’ambasciatore Lorenzo Fanara. Nei giorni successivi sono in agenda incontri con il consolato generale d’Italia a Dubai, momenti di approfondimento dedicati al sistema economico emiratino e una sessione tecnica operativa sugli aspetti normativi, societari e fiscali per l’ingresso nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. Il 13 febbraio è inoltre previsto un incontro presso Italiacamp – Hub for Made in Italy a Dubai, realtà partecipata da Simest – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

«Questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco – conferma il ruolo del Comune come facilitatore e punto di riferimento per le aziende, con l’obiettivo di costruire relazioni solide e durature e accompagnare il territorio in un percorso di apertura internazionale». La missione è stata accolta con grande interesse dagli imprenditori locali, pronti a cogliere nuove occasioni di crescita e sviluppo oltre i confini nazionali.