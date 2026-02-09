GROSSETO – È stata presentata questa mattina la missione istituzionale ed economica negli Emirati Arabi, promossa dall’Ufficio affari internazionali e cooperazione territoriale del Comune di Grosseto.
Dal 10 al 14 febbraio, una delegazione composta da rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale grossetano sarà impegnata tra Dubai e Abu Dhabi in un’iniziativa operativa pensata per consolidare i rapporti istituzionali e favorire percorsi di internazionalizzazione per le imprese della Maremma.
A illustrare il significato della missione è stato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha evidenziato il ruolo strategico degli Emirati nel panorama economico globale: «Si tratta di un’area chiave, capace di offrire accesso a mercati in forte espansione. Qui il Made in Italy, e in particolare le nostre eccellenze agroalimentari, trova un apprezzamento sempre maggiore».
Saranno presenti insieme alla delegazione le aziende Cantina I Vini di Maremma, Gimef, Studio legale Vasellini and partners, Toscano Collezioni, Tuscany Royal Estate.
«Questa iniziativa – ha aggiunto il sindaco – conferma il ruolo del Comune come facilitatore e punto di riferimento per le aziende, con l’obiettivo di costruire relazioni solide e durature e accompagnare il territorio in un percorso di apertura internazionale». La missione è stata accolta con grande interesse dagli imprenditori locali, pronti a cogliere nuove occasioni di crescita e sviluppo oltre i confini nazionali.
Visualizza questo post su Instagram