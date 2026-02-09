GROSSETO – L’esperienza in Consiglio regionale, le priorità politiche che attendono la Toscana nel 2026 e l’attenzione ai territori più periferici rispetto all’asse Pisa-Firenze. Sono questi i temi al centro della nuova puntata de Il tempo di un caffè, che ha visto protagonista Lidia Bai, al primo mandato a Palazzo del Pegaso.

Nel format del Giunco, Bai ha raccontato un’esperienza definita entusiasmante, ma anche complessa, soprattutto per chi arriva da realtà amministrative di dimensioni più contenute. Un percorso iniziato quasi inaspettatamente, con una candidatura maturata negli ultimi giorni utili per la composizione delle liste, che l’ha portata a confrontarsi con una struttura regionale articolata e con un lavoro quotidiano intenso.

Un passaggio centrale dell’intervista è dedicato all’approvazione del bilancio regionale a fine 2025. Un iter serrato, segnato anche dall’ostruzionismo della minoranza e da sedute notturne, che ha rappresentato un banco di prova importante per i consiglieri al primo mandato. Un lavoro che ha permesso di entrare nel merito delle scelte politiche e di conoscere a fondo le attività e le competenze della Regione.

Con il 2026 si apre ora una nuova fase, con alcune priorità già ben definite. Sanità e scuola restano infatti i temi più sentiti dai cittadini e dai territori. In particolare, Bai ha richiamato il confronto acceso sul dimensionamento scolastico e sul rapporto tra Governo nazionale e Regioni, sottolineando la contrarietà agli accorpamenti che rischiano di penalizzare le aree interne.

Una posizione che si inserisce nella visione della “Toscana diffusa”, orientata a garantire servizi e presìdi anche nei comuni più piccoli e montani, evitando ulteriori squilibri territoriali e sostenendo le comunità lontane dai grandi centri, come quelle della Maremma, spesso decentrate rispetto all’asse Pisa-Firenze dove si concentrano popolazione, attività e risorse.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

