CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bellissima avventura organizzativa per l’Hc Castiglione che a giugno organizzerà le finali del campionato Under 15 e il trofeo Promote

Il Casa Mora si conferma un palasport d’eccellenza e anche quest’anno organizzerà le finali del campionato giovanile under 15 di hockey su pista e il trofeo Promote.

Le finali nazionali Under 15 si disputeranno dal 4 al 7 giugno prossimo, mentre il trofeo Promote si terrà dal 19 al 21 giugno, fra le rappresentative regionali delle cinque zone italiane delle categorie Under 13, Under 15 e Under 17. Attesi a Castiglione della Pescaia, oltre alle squadre, sicuramente molti accompagnatori fra familiari e addetti ai lavori.

“Siamo davvero contenti che la Federazione ci abbia dato ancora fiducia nell’organizzare le finali – ha detto il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – sia quelle dell’under 15 che anche il trofeo Promote. Ma il grazie va a tutti i nostri collaboratori, senza i quali sarebbe impossibile fare queste kermesse”.

Le sedi delle finali di tutte le categorie giovanili:

Under 11 da assegnare.

Under dal 11 al 14 giugno a Correggio (Reggio Emilia).

Under 13 femminile dal 22 al 26 aprile a Follonica.

Under 15 dal 4 al 7 giugno a Castiglione della Pescaia.

Under 17 dal 28 al 31 maggio a Viareggio (Lucca).

Under 19 dal 4 al 7 giugno a Forte dei Marmi (Lucca).

Under 23 dall’11 al 14 giugno a Sarzana (Spezia).

Il trofeo Promote si svolgerà dal 19 al 21 giugno a Castiglione della Pescaia.