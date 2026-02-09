GROSSETO – Un altro fine settimana di bei risultati per la scuola di ballo lady Francesca. Primo round a Riccione ai Campionati italiani Assoluti, dove Laura Pallari e Leonardo Aluigi si sono classificati ottavi in merengue ad un passo dalla finale e semifinalisti in salsa One 1, bachata e salsa One 2, dopo essersi confrontati con coppie di classe internazionale.

Denise Baricci si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana assoluta merengue Shine adulti femminile ed è semifinalista in bachata e salsa Shine con un settimo posto adulti. Soddisfatti gli insegnanti Alessandro Provenni e Francesca Balestri. Sempre da Riccione Noemi Gangi ha fatto suo il quinto posto nella classe unica hip hop, anche lei si é battuta con ragazzi di categoria a livello internazionale conquistando la tanto ambita finale: un grazie va al maestro Pierluigi Grandini.

Da Quiliano Savona arrivano sul gradino del podio più alto alla seconda Coppa Italia 56/60 cat b3 Riccardo Biondi e Elisabetta Corti, mentre da Castellanza Varese per la Coppa Italia nel ballo da sala 61/64 classe B2 Luca Marchetti e Ennia Nucciotti sono arrivati quinti; terza classificata infine la coppia formata da Paola Corridori e Silvio Nanni nel ballo da sala B 1, con insegnanti Francesca e Federigo Balestri.