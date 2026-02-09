GROSSETO – Nuova comunicazione dalla sede grossetana della Figc. Il Delegato Provinciale Antonio Papa ha diramato nel pomeriggio che per motivi legati all’impraticabilità dell’impianto del Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli di via Lago di Varano, la 28esima edizione della Coppa Provinciale di Terza Categoria, valido per il “Memorial Umberto Baldelli e Paolo Santamaria”, cambia sede e si giocherà, sempre mercoledì sera 11 febbraio alle 20,30, all’impianto Sportivo Uzielli di Paganico.

A contendersi l’ambito Trofeo saranno le formazioni della Castiglionese e del Capalbio. Come consueto, al termine della partita verranno effettuate le premiazioni. Il Delegato Provinciale Papa ringrazia la società Paganico per la gentile disponibilità.