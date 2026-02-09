CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I controlli sul territorio da parte dei Carabinieri hanno visto nei giorni scorsi anche il supporto delle unità cinofile, con la partecipazione del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pisa San Rossore. Durante un posto di blocco, un uomo alla guida di un’auto è stato fermato e perquisito.

L’intervento ha portato al rinvenimento di circa 30 grammi di marijuana, nascosti all’interno del veicolo. Il conducente, che viaggiava da solo, è stato identificato e segnalato all’autorità competente per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale.

In un secondo episodio, sempre a Castiglione della Pescaia, i militari hanno controllato un giovane straniero trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Anche in questo caso, la sostanza è stata sequestrata e l’interessato è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.

Le attività di controllo con i cani antidroga hanno contribuito ad aumentare l’efficacia delle operazioni sul territorio, inserendosi in un piano più ampio di prevenzione e repressione del traffico e consumo di sostanze stupefacenti.