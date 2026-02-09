ORBETELLO – La viabilità sull’Aurelia, in particolare nel tratto di Albinia, continua a versare in una condizione di stallo e abbandono che desta forte preoccupazione. A denunciarlo è Sinistra italiana Avs, che torna a parlare di una strada teatro, da anni, «di incidenti gravi, anche mortali, senza che siano stati messi in campo interventi concreti e risolutivi».

“Nessun reale passo avanti sui lavori”

Secondo quanto chiarito dal consigliere provinciale Valentino Bisconti, esponente di Sinistra italiana Avs, «non è più accettabile presentare come avanzamenti ciò che, in realtà, rappresenta soltanto l’adempimento di obblighi già previsti».

L’arrivo, nei mesi scorsi, dei manufatti per il nuovo ponte, viene infatti definito come un evento privo di reale significato operativo: si tratta di materiali già acquistati dalla precedente ditta appaltatrice, il cui arrivo costituiva un atto dovuto e non un nuovo investimento.

Il nodo Anas: gara assente e risorse mancanti

Il vero problema, sottolinea Sinistra italiana Avs, resta irrisolto. Anas, per quanto risulta al partito, «non ha ancora bandito una nuova gara né ha stanziato a bilancio le risorse necessarie per avviare concretamente i lavori di messa in sicurezza».

«Nel frattempo, cittadini e lavoratori continuano a percorrere ogni giorno un tratto stradale considerato pericoloso, diventato ormai il simbolo di un degrado normalizzato, che per la forza politica “non può e non deve essere accettato”».

Responsabilità politiche chiare

Nel mirino finiscono «precise responsabilità istituzionali: un Governo nazionale accusato di ignorare il problema; il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; Anas, per la mancata programmazione e il mancato finanziamento degli interventi; il Comune di Orbetello, che pur dichiarando di conoscere la situazione e di avere interlocuzioni utili per reperire risorse, mantiene – secondo il partito – un silenzio inaccettabile».

“La messa in sicurezza non è un’opzione”

Per Sinistra italiana Avs, l’opera di messa in sicurezza dell’Aurelia non è una scelta facoltativa, ma una necessità urgente. Un intervento che deve garantire la sicurezza di Albinia e assicurare una viabilità moderna, funzionale e rispettosa del diritto dei cittadini a muoversi senza rischiare la vita.

Il partito annuncia che continuerà a portare la questione in tutte le sedi istituzionali, chiedendo atti concreti, tempi certi e responsabilità politiche chiare.