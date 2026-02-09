ORBETELLO – Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Grosseto ha portato all’arresto di un uomo sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva una dose di hashish a un assuntore.

L’episodio è avvenuto dopo un lungo pedinamento da parte dei militari, impegnati in servizi di osservazione e contrasto allo spaccio di droga nel centro cittadino.

A seguito della cessione, l’uomo è stato immediatamente fermato. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 20 dosi di hashish già pronte per la vendita, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura.

Gli accertamenti sull’identità del pusher hanno rivelato che lo stesso era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa per reiterate violazioni a un divieto di avvicinamento a una donna, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia avviato nel 2024. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Grosseto.