BAGNO DI GAVORRANO – Al Franchi termina 1-0 per i padroni di casa la sfida tra Siena e Follonica Gavorrano, con i padroni di casa che conquistano la vittoria grazie a un rigore.

Dopo una prima fase di studio al 18′ Mastalli avanza palla al piede, calcia da fuori ma trova la deviazione di Bernardini, con la sfera che termina in corner.

Al 20′ risponde Arrighi con una conclusione da distanza ravvicinata su cross di Rinaldini, la palla finisce alta sopra la traversa.

Le occasioni latitano, con il gioco che ristagna a centrocampo. Al 35′ Rinaldini si invola verso l’area e lascia partire un tiro che termina però lontanissimo dallo specchio.

Al 38′ l’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo dubbio su Nardi da parte di Bellini. Dal dischetto Mastalli calcia centrale e non sbaglia, portando il Siena in vantaggio.

Il Follonica Gavorrano cerca la reazione al 42′ con Bellini su calcio di punizione, il numero 7 biancorossoblù la mette fuori di soffio.

Al 48′ Fremura spizza di testa su cross di Iacoponi, non riuscendo a inquadrare lo specchio.

La prima frazione termina così sull’1-0 per i padroni di casa, che nella ripresa agiscono in contropiede. Il pallino del gioco è in mano al Follonica Gavorrano alla ricerca del pari.

Al 20′ Cavallari sfiora l’autogol su una palla pericolosa in area, la sfera termina in corner.

Sei minuti dopo Giordani si incarica di battere un calcio di punizione che termina docile tra le braccia del portiere.

Grande occasione per il Follonica Gavorrano alla mezz’ora: Rinaldini la mette precisa per la testa di Presta, la palla va verso lo specchio ma Somma interviene di testa e la mette in calcio d’angolo.

I biancorossoblù spingono, il Siena invece si arrocca a difesa del risultato. Al 34′ Presta se ne va sulla sinistra ma viene contrastato dalla difesa bianconera, la palla arriva a Rinaldini che calcia con un bel diagonale che impegna Michielan in tuffo.

Un pericoloso contropiede di Andolfi al 38′ viene poi ribattuto in angolo da Bernardini.

L’arbitro concede 6′ di recupero, durante i quali Vari colpisce una traversa ancora in contropiede.

Il Follonica Gavorrano invece non riesce più a pungere e il match termina sull’1-0 per il Siena.

SIENA: Michielan, Lipari (14′ st Vari), Nardi (23′ st Barbera), Ciofi (32′ st Zanoni), Somma, Mastalli (40′ st Noccioli), Cavallari, Vlahovic, Conti, Andolfi, Bello. A disposizione: Paolucci, Rossi, Giannetti, Loconte, Calamai. All. Voria.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini (13′ st Giordani), Marino (37′ st Likaxhiu), Iacoponi, Fremura (42′ st Drapelli), Rinaldini, Presta, Ferrante, Arrighi (37′ st Masoni), Fossati (24′ st Maurizi). A disposizione: Tognetti, Bucci, Proietti, Biagetti. All. Brando.

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme. Assistenti Marino e Di Meo di Parma.

MARCATORI: 38′ (rig.) Mastalli.

NOTE: Recupero: pt 3′, st 6′. Ammoniti Presta, Andolfi, Ciofi, Marino.