GROSSETO – Il Grifone rialza subito la testa dal ko di sette giorni fa, vincendo e convincendo con il 2-1 casalingo a spese dello Sporting Trestina (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una gara non facile risolta nel recupero, con i torelli che detengono il pallino del gioco per quasi tutto il match, attaccando a più riprese a cominciare dal primo tempo, finito a reti inviolate. Bravo il portiere ospite a neutralizzare i tiri dei padroni di casa, con Marzierli, Sacchini e Regoli che si mangiano le mani. Nella ripresa proprio il bomber capitano degli unionisti la sblocca al 17′; dieci minuti dopo massima punizione per il Trestina con Giuliani infallibile dal dischetto. I biancorossi non demordono e continuano a macinare gioco, cambiando ancora il parziale nel recupero con Sabelli, che trova un gol di rapina su suggerimento di Montini.

In attesa del posticipo del Seravezza con il Camaiore, il Tau non tiene il passo impattando fuori casa: per il team di mister Indiani significano otto punti di gap.

GROSSETO: Marcu, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Montini, Gonnelli, Brenna, Regoli, D’Ancona. A disposizione: Romagnoli, Masini, Riccobono, Benedetti, Ampollini, Malva, Guerrini, Fiorani, Ciraudo. All. Indiani.

SPORTING TRESTINA: Migliorati, Scartoni, De Meio, Sensi, Mercury, Lucchese, Nouri, Priore, Giuliani, Principe, Ferrarese. A disposizione: Bonifacio, Ubaldi, Bussotti, Ferri Marini, Tolomello, Dottori, Granturchelli, Russo, Confessore. All. Calori.

MARCATORI: 17′ st Marzierli, 27′ st (rig.) Giuliani, 47′ st Sabelli.