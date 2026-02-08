GROSSETO – Un Circolo Pattinatori dai due volti esce sconfitto 5-3 dal Pala Castellotti, al termine di un incontro praticamente deciso nel primo quarto d’ora di gioco, nel quale la Bcc Centropadana Lodi mette a segno cinque reti contro un rivale disattento in difesa e poco incisivo in avanti. Bellissima la reazione dei ragazzi di Massimo Mariotti nella ripresa, che mettono paura ai padroni di casa con tre reti e una serie di conclusioni fermate da Barozzi. Il Lodi mette in chiaro le proprie intenzioni con un uno-due iniziale di Alessandro Faccin.

Al 2′ il bomber lodigiano recupera palla nella propria metà campo, avanza sulla sinistra e lascia partire che non lascia scampo a Scarso; quaranta secondi dopo Borgo esce da dietro la porta e serve Faccin, che mette dentro sorprendendo il portiere grossetano. Paghi prova a scardinare la porta lombarda con un diagonale dalla destra: Barozzi non si fa sorprendere. Al 10′ il tiro di Barragan attraversa una selva di gambe, ma il portiere ferma. Al 12′ il Lodi però cala il tris: Compagno serve da dietro porta Borregan che mette in rete, al 15′ il Lodi allunga con altre due reti; Nadini mette sotto la traversa da due passi e dopo appena quindici secondi Antonioni parte in velocità, superando un Franco Scarso incerto. Al 19′ Sillero, con una bella incursione, si guadagna un rigore per un fallo di Nadini. Barragan non trova però nemmeno lo specchio della porta.

Nel secondo tempo il Grosseto entra in campo con un piglio diverso. Barozzi deve fermare i tentativi di Paghi e Barragan, ma nulla può sull’alza e schiaccia di Saavedra, servito da Stefano Paghi. Al 6′ il secondo giallo a Saavedra lascia il Cp con un uomo in meno, ma la difesa evita segnature. Il Grosseto cresce in consapevolezza e domina gli avversari, in evidente difficoltà, e Vargas al 14′ con un tap-in trova il gol del 5-2. I biancorossi capiscono che nulla è compromesso e continuano a spingere. Al 15′, con una grande conclusione di Barragan, che s’infila sotto la traversa, arriva anche il 5-3. A tre minuti dalla sirena il Lodi si fa parare da Scarso una punizione di prima tirata da Compagno. Nelle battute finali Vargas ha nella stecca la pallina del 5-4, ma spreca la ghiotta occasione. Sui titoli di coda gli arbitri non vedono un atterramento di Vargas, che non avrebbe comunque cambiato l’esito dell’incontro, ma non fa che aumentare il rammarico per questa battuta d’arresto, arrivata con un capitan Saavedra a mezzo servizio.

Bcc Centropadana Lodi-Circolo Pattinatori Grosseto 5-3

BCC LODI: Barozzi, Porchera; Antonioni, Giovannetti, Faccin, Borgo, Monticelli, Nadini, Borregan, Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Mauro Giangregorio e Vincenzo Marinelli.

RETI: nel p.t. 1’56 Faccin, 2’34 Faccin, 11’21 Borregan, 14’05 Nadini, 14’21 Antonioni; nel s.t. 4’18 Saavedra, 13’47 Vargas, 15’46 Barragan.

NOTE: espulsione temporanea Saavedra nel s.t.