TORINO – Giornata milanese fitta di impegni, il prossimo 10 febbraio, per l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. Il programma prevede la mattina e pomeriggio alla Borsa Internazionale del Turismo e in serata la partecipazione all’evento conclusivo organizzato a Casa Toscana, il progetto curato da Toscana Promozione Turistica in occasione delle Olimpiadi invernali 2026.

“Non potevamo non approfittare dei giochi olimpici invernali per promuovere la ricchezza ed il patrimonio culturale ed enogastronomico di una regione conosciuta, celebrata e ammirata in ogni angolo del mondo – commenta Marras -. Non appena sugli schermi della metropolitana di Milano hanno iniziato a proiettare lo spot di Casa Toscana, TPT è stata subissata dalle richieste di partecipazione alle serate: per conoscere più a fondo la Toscana ed assaggiarne i prodotti tipici. Casa Toscana quindi non solo un luogo di accoglienza, ma un palcoscenico e una vetrina per le sue eccellenze e i suoi tesori”.

Partiamo dalla partecipazione a Casa Toscana che apre oggi, fino al prossimo 10 febbraio, alle Terme De Montel, a pochi passi dallo stadio Meazza. Un angolo di Toscana nel capoluogo lombardo, uno spazio dove raccontare e proporre la propria offerta culturale e promozionale per il 2026. Durante le quattro giornate milanesi si terranno altrettanti eventi, secondo un format serale, rivolto ai media e istituzioni, che riguarderanno temi in linea con i principali assi strategici della promozione turistica regionale, alla presenza di esponenti istituzionali e figure di rilievo del panorama culturale e sportivo.

Ogni serata affronterà un tema, un ricordo, una celebrazione, anche con una proposta culinaria in un intreccio costante tra sapore e racconto. Per celebrare il centenario della Turandot di Giacomo Puccini (debutto alla Scala nel 1926) le Lady Chef toscane offriranno un menù ispirato alle sue opere. Spazio anche al ricordo di Pietro Mascagni, che con il suo Inno del Sole offrì la colonna sonora delle Olimpiadi di Roma del 1960. Poi il Carnevale di Viareggio, con un omaggio alle sue maschere, ai suoi colori e all’artigianato dei maestri carristi che proporranno un laboratorio. Infine la serata conclusiva, il 10 febbraio appunto quando ci sarà anche l’assessore Marras, all’insegna della partecipazione dei partner internazionali della Toscana provenienti da città olimpiche del passato e del presente, dalla Grecia alla Spagna ed oltre.

Venendo invece alla Bit, dove la Toscana sarà presente il 10 e l’11 febbraio con uno stand curato da Toscana Promozione Turistica, l’assessore Marras prenderà parte agli eventi che si alterneranno tra mattina e pomeriggio. Si parte alle 11.30 con ‘La Toscana vista dagli IAT: dati turismo, persone, territori’, con la presentazione dei dati raccolti da Fondazione Sistema Toscana attraverso Make IAT, lo strumento a disposizione degli Uffici di Informazione e Accoglienza turistica che permette di profilare i turisti e fornire loro informazioni personalizzate, inserire e gestire i contenuti del proprio territorio.

Gli impegni proseguono alle 12, con ‘Viaggio nel “fatto a mano”, un racconto delle declinazioni dell’artigianato toscano in occasione dei 90 anni dalla nascita di MIDA’, poi alle 12.30, con ‘A tavola con l’UNESCO, a due mesi dalla proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità’, un viaggio nella cucina toscana e italiana insieme a Vetrina Toscana che alle ore 13 offrirà il pranzo toscano. Nel pomeriggio il primo appuntamento è alle 14 con ‘Toscana Pet-Welcome’, durante il quale sarà presentata la Carta dei Valori, che punta a superamento del concetto di “pet-tollerante” per un’accoglienza “pet-friendly”. Si prosegue alle 14.30 con ‘Toscana: una fiaba da vivere insieme. Dai duecento anni di Collodi, al Carnevale di Viareggio fino ai Parchi tematici e agli Itinerari speleologici. Viaggio nella Toscana per famiglie’, quindi alle 15 con ‘Italy golf & more’ in virtù del ruolo di capofila del progetto assunto dalla Toscana per il triennio 2025-27. Conclusione alle 16.30 con ‘Green Tuscany: sempre più attenzione alla Toscana sostenibile’: saranno presentati i risultati di un’approfondita indagine, condotta tra luglio e novembre 2025, che ha coinvolto 598 tour operator nazionali e internazionali per mappare la percezione della sostenibilità in Toscana.