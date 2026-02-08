GROSSETO – Per la nostra rubrica Maremma com’era vi proponiamo una classe degli anni 70. A inviarla Roberto Cagneschi che racconta: «Ho recuperato questo ricordo… come vedete completo di tutti i nomi ma… non c’è l’insegnante. Ricordo che dalla seconda cioè 1971\72 è subentrato il Maestro Vittorio Cavalletto ma la maestra della prima elementare non la ricordo».
Nella foto ci sono: Massimo Ferretti, Walter Giuliarini, Massimiliano Magliacani, Angelo Lupo, Luca Chechi, Simone Marruchi, Alberto Castellani, Roberto Cagneschi, Andrea Righini, Daniele Biagioli, Fabrizio Carini, Filippo Latini, Morando Barabesi, Eugenio Coscarel, Roberto Bindi, Francesco Carta, Andrea Mencherini, Angelo Bernardini, Gianluigi Vivarelli, Massimo Pieri.
