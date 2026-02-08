GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 8 febbraio 2026

Ariete energico: oggi hai voglia di condividere, ma lascia spazio anche agli altri.

Toro, segno del giorno, sarà sereno, stabile, affidabile: oggi ti godi la giornata con semplicità e senso di presenza.

Consiglio escursione: esplora il paesaggio della Val di Farma, tra natura selvaggia e acqua limpida: un ambiente che riflette il tuo equilibrio.

Gemelli curioso: ma oggi ascolti più del solito.

Cancro affettuoso: condividi momenti sinceri.

Leone generoso: regali attenzioni senza chiedere nulla.

Vergine concreta: ma oggi ti lasci anche andare.

Bilancia elegante: sai come creare bellezza nei piccoli gesti.

Scorpione profondo: ma oggi sorridi di più.

Sagittario dinamico: giornata da vivere in movimento.

Capricorno presente: sai offrire stabilità con poche parole.

Acquario leggero: ma oggi anche più disponibile.

Pesci emotivi: oggi ti senti ascoltato.