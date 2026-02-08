GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 8 febbraio 2026
Ariete energico: oggi hai voglia di condividere, ma lascia spazio anche agli altri.
Toro, segno del giorno, sarà sereno, stabile, affidabile: oggi ti godi la giornata con semplicità e senso di presenza.
Consiglio escursione: esplora il paesaggio della Val di Farma, tra natura selvaggia e acqua limpida: un ambiente che riflette il tuo equilibrio.
Gemelli curioso: ma oggi ascolti più del solito.
Cancro affettuoso: condividi momenti sinceri.
Leone generoso: regali attenzioni senza chiedere nulla.
Vergine concreta: ma oggi ti lasci anche andare.
Bilancia elegante: sai come creare bellezza nei piccoli gesti.
Scorpione profondo: ma oggi sorridi di più.
Sagittario dinamico: giornata da vivere in movimento.
Capricorno presente: sai offrire stabilità con poche parole.
Acquario leggero: ma oggi anche più disponibile.
Pesci emotivi: oggi ti senti ascoltato.