CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Weekend amaro per le prime squadre della Blue Factor, mentre le giovanili fanno registrare un ko, un pareggio ed una vittoria. Nuova sconfitta per la Blue Factor in serie A1: al pala Dal Lago il Castiglione resiste solo un tempo, poi cede nella ripresa con l’Tr Azzurra Novara che vince per 7-1. Purtroppo il quintetto di Massimo Bracali non riesce a invertire la tendenza delle ultime settimane, e anche se la squadra lotta fino alla fine, non basta per ottenere dei risultati. Nei primi 25 minuti portieri che bloccano praticamente tutto, con la sfida che si sblocca a metà tempo: la bomba di Dinis da centro pista filtra fra tutti e supera Saitta. Lasorsa, doppio giallo, prende un cartellino blu, ma i maremmani resistono al power play piemontese. Esquibel è atterrato in area con un intervento a sandwich: sul dischetto del rigore va Cabiddu e il tiro va a stamparsi sul palo alla sinistra di Fongaro. Nella ripresa la discesa a sinistra di Moyano è vincente con il diagonale sotto la traversa per il 2-0. Pochi secondi e la triangolazione veloce porta alla conclusione Maniero per il 3-0. Il Novara diventa padrone della pista con Illuzzi che si prende il blu con gli azzurri che non subiscono. Anzi, sul rigore causato da Guarguaglini per fallo su Moyano, proprio Illuzzi arrotonda sul 4-0. Moyano su punizione di prima del decimo fallo castiglionese segna il 5-0. Dinis al 12′ si prende un blu ma il Castiglione non sfrutta il power play. Al 18′ arriva comunque il gol della bandiera per la Blue Factor: Escobar imbecca Cabiddu che da sinistra spara un missile ad incrociare che batte Fongaro, 5-1. Nel finale in contropiede Moyano e poi ancora Illuzzi fissano il punteggio sul 7-1. Domenica al Casa Mora alle 18 arriva il Forte dei Marmi.

Tr Azzurra Novara-Blue Factor Castiglione 7-1

TR AZZURRA NOVARA: Filippo Fongaro, (Simone Pigato); Giorgio Maniero, Matteo Brusa, Juan Josè Moyano, Nicola de Palo, Domenico Illuzzi, Ramiro Javier Torres, Gabriele Gavioli. All. Massimo Tataranni.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Tommaso Bracali, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Claudio Ferraro di Bassano e Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: pt (1-0) 12’39 Dinis (N); st 2’05 Moyano (N), 2’44 Maniero (N), 9’27 rig. Illuzzi (N), 11’27 pp Moyano (N), 18’00 Cabiddu (C), 24’17 Moyano (N), 24’40 Illuzzi (N).

Serie A1 – recupero 14a giornata 4 febbraio

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 7-4

Serie A1 – recupero 16a giornata 4 febbraio

Breganze-Sarzana 3-5

Serie A1 – 18a giornata 7/8 febbraio 2026

Bcc Centropadana Lodi-Cp Grosseto 5-3

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo 1-0

Innocenti Cos. Follonica-Cgc Viareggio 3-4

Sarzana-Trissino

Why Sport Valdagno-Ubroker Bassano

Forte dei Marmi-Teamservicecar Hrc Monza 18/2

La classifica

Bassano (17) 42 punti; Trissino (17), Cgc Viareggio (18) 41; AW Lodi (18) 36; Valdagno (16) 35; Hrc Monza (16), Cp Grosseto (18) 27; Sarzana (17) 25; Follonica (17) 22; Azzurra Novara (18) 15; Forte dei Marmi (17) 14; Afp Giovinazzo (18) 11; Castiglione (18) 7; Breganze (18) 6

Partita da dimenticare per la Blue Factor, nella prima di ritorno in serie A2: al Casa Mora la Nova Medicea Viareggio passa con un tennistico 6-0. Il Castiglione non è riuscito ad esprimersi, fermato a più riprese dalle parate del follonichese Maggi. Nel primo tempo la conclusione di Carrieri vale l’1-0 ospite. Nella ripresa il Viareggio allunga con i gol ancora di Carrieri, Olivieri, Marchetti, Pezzini e Cortesi. Sabato prossimo per il Castiglione trasferta a Scandiano.

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea Pumas Viareggio 0-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

NOVA MEDICEA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel del Torrione); Elia Cardella, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Lorenzo Cortesi, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (0-1) 10’39 Carrieri (V); st 5’31 Carrieri (V), 11’46 Olivieri (V), 13’06 Marchetti (V), 16’57 Pezzini (V), 24’49 Cortesi (V).

Serie A2 – girone B – 10a giornata 7/8 febbraio 2026

Sarzana-Newco Roller Matera

Rotellistica Camaiore-Iren Follonica 15-0

Forte dei Marmi-Mgm Remaplast Eboli

Spv Viareggio-Rh Scandiano 18/2

Serie A2 – girone B – recupero 2a giornata 7 febbraio

Spv Viareggio-Mgm Remaplast Eboli 9-2

La classifica

Forte dei Marmi (10) 25 punti; Rot.ca Camaiore (10) 24; Roller Matera (10) 21; Rh Scandiano (9) 19; Pumas Viareggio (10) 18; Spv Viareggio (10) 12; Castiglione (10), Sarzana (9) 9; Cresh Eboli (10) 6; Follonica (10) 3

Bella partita molto combattuta per l’Under 19: la Blue Factor è costretta però a cedere di misura al Casa Mora al Cgc Viareggio per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Puccinelli all’inizio del secondo tempo, con il Castiglione che non è riuscito a pareggiare, rischiando anche il raddoppio con la punizione del decimo fallo, sventata da Shareef sul tiro di Antonini.

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 0-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Tommaso Bracali, Matteo Silva Pastore, Federico Asta, Riccardo Biancucci, Abramo Bechini, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

CGC VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Sebastian Rosi); Gregorio Antonini, Thomas Puccinelli, Morgan Cozzani, Lorenzo Larini, Kevin Farina, Diego Gonzo. Josè Oscar Vianna.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETE: pt (0-0); st 5’46 T.Puccinelli (V).

Under 19 zona 4 – 7a giornata 6 febbraio 2026

Versilia H.Forte-Follonica 10-1

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 6-3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 0-1

La classifica

Pumas Viareggio (7) 19 punti; Forte dei Marmi (6) 16; Cgc Viareggio (7), Castiglione (7) 9; Spv Viareggio (6) 6; Follonica (7) 0

Punto esterno per l’Under 17 Lo Scoiattolo Castiglione, che impatta 2-2 sulla pista del Sarzana. Gara combattuto al pala Tori e biancocelesti avanti dopo poco più di un minuto grazie ad Agresti. Il Sarzana reagisce e trova il pari con Farina a 8 minuti dalla prima sirena. Nella ripresa ancora Agresti riporta avanti il Castiglione, ma a due minuti dalla fine Lagomarsini fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Sarzana-Lo Scoiattolo Castiglione 2-2

SARZANA: Cristian Grossi, (Alexander Krocka); Kevin Farina, Paolo Gerbi, Luigi Fabbi, Brian Guida, Gregorio Tonelli, Federico Lagomarsini, Giulio Tonacci. All. Alessandro Martini.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Michele de Salvatore, Andrea Asta; Lorenzo Rosadini, Matteo Pastore Silva, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (1-1) 1’21 Agresti (C), 11’05 farina (S); st 11’03 Agresti (C), 17’45 Lagomarsini (S).

Under 17 zona 4 – 13a giornata 8 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio A 1-10

Sarzana-Lo Scoiattolo Castiglione 2-2

Riposa Pumas Viareggio B

La classifica

Pumas Viareggio A (10) 27 punti; Castiglione (11) 25; Sarzana (10) 16; Pumas Viareggio B (10) 6; Cgc Viareggio (11) 3

Non conosce ostacoli l’Under 15 La Scala: a Viareggio contro l’Spv arriva l’ennesima vittoria per 9-2. Nella quattordicesima di campionato, un primo tempo più combattuto chiuso avanti dalla squadra di Achilli per 3-1, reti di Sforzi, Bagnoli e Pucillo e il gol versiliese di Barsagnini. Nella ripresa la capolista dilaga: in sequenza vanno in rete Giabbani, Bacci con una doppietta, Bagnoli, Sforzi (C), e ancora Pucillo (C), prima del gol di Bertuccelli che chiude la sfida sul 9-2. Il 21 febbraio terza trasferta consecutiva a Camaiore.

Spv Viareggio-La Scala Castiglione 2-9

SPV VIAREGGIO: Gabriele Lorenzetti, (Yegor Donchenko); Matteo Baldini, Nicholas Caradonna, Catalina Ignacia Mora Pacheco, Niccolò Barsaglini, Paolo Bandini, Emanuele Bertuccelli, Tommaso Barsacchi. All. Massimo Mori.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele de Salvatore, (Andrea Asta); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Massimo Francesci di Viareggio.

RETI: pt (1-3) 3’09 Sforzi (C), 13’45 Bagnoli (C), 18’09 Pucillo (C), 19’02 Barsaglini (V); st 3’10 Giabbani (C), 7’04 e 7’14 Bacci (C), 15’29 Bagnoli (C), 15’58 Sforzi (C), 17’35 Pucillo (C), 1747 Bertuccelli (V).

Under 15 zona 4 – 14a giornata 7 febbraio

Cp Grosseto B-Forte dei Marmi 7-2

Spv Viareggio -La Scala Castiglione 2-9

Rotellistica Camaiore-Bluoptik Follonica Rinv.

Sarzana B-Cgc Viareggio 0-4

Siena-Sarzana A 1-14

Startit Prato-Cp Grosseto A 0-8

La classifica

Castiglione (14) 42 punti; Sarzana A (14) 36; Cp Grosseto A (14), Cgc Viareggio (13) 31; Follonica (13) 25; R.a Camaiore (12) 22; Sarzana B (14) 18; Prato (14) 12; Spv Viareggio (14) 7; Siena (14), Cp Grosseto B (14) 6; Forte Marmi (14) 5