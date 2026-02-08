GROSSETO – Al buon gioco stavolta sono arrivati due bei gol contro la massima punizione degli ospiti, entrambi nella ripresa ed uno nel recupero, giusto per rendere ancora più emozionante un successo meritato e conquistato. E il Grifone riporta a casa i tre punti, incrementando di due il gap dalla seconda Tau Altopascio, imponendo al crestina l’undicesima sconfitta in campionato (foto id Paolo Orlando).

Per i biancorossi si rivede la coppia d’oro Marzierli più Sabelli, ma i brividi per la difesa umbra arrivano anche da altri uomini, con il giovane Migliorati, coetaneo di Marcu, che limita i danni ma non può evitare il peggio.

guarda tutte le foto 52



Grosseto, diciottesimo centro contro il Trestina

La classifica:

Grosseto 56 punti; Tau Altopascio 48; Seravezza 44; Foligno 40; Terranuova Traiana 38; Prato 36; Siena 35; Scandicci 31; Ghiviborgo 29; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi 28; Camaiore, Follonica Gavorrano 26; Orvietana 25; Sporting Trestina 24; Poggibonsi 17; Cannara, Sansepolcro 15.