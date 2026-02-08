GROSSETO – Anche quest’anno la squadra di Debate del Polo “Pietro Aldi” di Grosseto ha partecipato al Debate Day della Regione Toscana, confermandosi una realtà competitiva nel panorama del dibattito regolamentato scolastico.

L’evento si è svolto il 3 febbraio all’Iis “Galilei-Pacinotti” di Pisa e ha visto la partecipazione di 12 squadre provenienti da tutta la Toscana.

Le squadre del Polo Aldi e i risultati ottenuti

A rappresentare la scuola grossetana sono stati gli studenti Carolina Verni, Mattia Todisco, Nicole Bonadonna, Valentina Giannotti (V C LS), Gabriele Lozzi (V B LC), Matteo Sorrentino (III E LS), Viola Pacenti, Ester De Rosa, Edoardo Groccia (II C LS).

«La squadra del Polo Aldi ha ottenuto un risultato di rilievo, vincendo entrambi i dibattiti nei quali è stata impegnata, distinguendosi per preparazione, capacità argomentativa e lavoro di gruppo» afferma il professor Francesco Montone che ha accompagnato i ragazzi.

Le mozioni affrontate durante il Debate Day

Nel corso della giornata, gli studenti si sono confrontati su due mozioni di particolare complessità:

“Quest’assemblea, ammettendo che sia disponibile la tecnologia necessaria, investirebbe per un’area protetta per la clonazione dei dinosauri piuttosto che per la protezione di specie in pericolo di estinzione”

“Quest’assemblea ritiene che a volte sia giusto limitare la libertà di parola”

Temi che hanno richiesto competenze di pensiero critico, capacità di analisi e una solida padronanza del public speaking.

Il ruolo del debate nella didattica del Polo Aldi

Gli studenti delle classi quinte partecipano anche al Campionato nazionale Sndi (Società nazionale debate Italia), dove hanno già superato la prima fase, qualificandosi ai turni V e VI.

«Il debate rappresenta uno strumento didattico sempre più diffuso all’interno del polo “Pietro Aldi”, utilizzato da diversi docenti per potenziare fondamentali life skills degli studenti, tra cui le abilità argomentative e confutative, il pensiero critico e la capacità di esprimersi in pubblico» prosegue Montone.

Nuove opportunità formative per gli studenti

Nelle prossime settimane prenderà avvio anche un nuovo corso di dibattito regolamentato, aperto ad altri studenti del Polo Aldi interessati a questa pratica educativa, e che sarà tenuto sempre dal professor Montone.

Un’ulteriore occasione per avvicinare gli studenti a una metodologia che unisce formazione, confronto e cittadinanza attiva.