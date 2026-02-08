GROSSETO – «La Provincia di Grosseto rischia di perdere milioni di euro di fondi Pnrr a causa di ritardi nella realizzazione delle opere e di una gestione inefficace». È l’allarme lanciato da Fratelli d’Italia attraverso un comunicato congiunto firmato da Luca Minucci, Bruno Ceccherini e Guendalina Amati, che puntano il dito contro la presidenza Limatola.

«Il rischio è reale: fondi Pnrr a un passo dalla perdita»

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, «il pericolo non è astratto ma concreto. Qui il rischio non è teorico, ma reale: la mancata consegna entro i termini di proroga e la conseguente perdita del finanziamento Pnrr, con un danno economico enorme per il territorio e per le future generazioni», dichiarano.

Una situazione che, a loro avviso, evidenzia «gravi criticità nella gestione dei progetti strategici provinciali, legati alle tempistiche e al coordinamento operativo».

Attacco alla sinistra grossetana e al presidente Limatola

Nel mirino anche “l’atteggiamento” politico della maggioranza. «Di fronte a questo scenario, appare quantomeno surreale l’atteggiamento della sinistra grossetana e del presidente Francesco Limatola, che invece di assumersi le proprie responsabilità preferiscono attaccare pretestuosamente il Comune di Grosseto, che non presenta le criticità evidenziate nei progetti provinciali», affermano.

Per Fratelli d’Italia, il nodo centrale non riguarda lo strumento del Pnrr, ma chi è chiamato a gestirlo.

«Il problema è chi governa la Provincia di Grosseto»

«Il problema non è il Pnrr. Il problema è chi governa la Provincia di Grosseto. E oggi la gestione Limatola dimostra tutta la sua inadeguatezza nel coordinare uffici, imprese e tempistiche su opere strategiche», proseguono Minucci, Ceccherini e Amati.

La richiesta di chiarezza sui lavori in corso

Da qui la richiesta rivolta direttamente al presidente della Provincia: «Chiediamo a Limatola di uscire dalla propaganda e di dire chiaramente ai cittadini a che punto sono realmente i lavori, quali misure intenda adottare e chi si assumerà la responsabilità politica nel caso in cui questi fondi vadano persi».

Il riferimento ai ritardi nei comuni governati dal PD

Nel comunicato non manca un passaggio polemico rivolto ai consiglieri comunali Stefano Rosini e Carlo De Martis. «In passato hanno ironizzato sui lavori di piazza della Palma, ma Limatola, per ciò che riguarda i lavori del Pnrr, è stato ancora più sfortunato del centrodestra grossetano», sottolineano, aggiungendo un riferimento ai ritardi nei comuni governati dal Pd, che a loro dire non vengono mai evidenziati.

«Vigileremo senza fare sconti»

La conclusione è affidata a un messaggio politico chiaro: «La Provincia di Grosseto non può permettersi di perdere risorse fondamentali per colpa di ritardi, inefficienze e mancanza di guida politica. Su questo vigileremo con la massima attenzione e non faremo sconti a nessuno», concludono Minucci, Ceccherini e Amati.