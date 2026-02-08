GROSSETO – Dalla Maremma alla Capitale, per continuare a portare avanti la missione di far conoscere e promuovere la musica d’autore e emergente. Il progetto EdicolAcustica, nato a Grosseto nel 2013 dalla visione di due amici, l’edicolante Michele Scuffiotti e Alberto Guazzi, è tornata a Roma sabato 7 febbraio per un appuntamento legato al Festival della canzone italiana di Sanremo e che nasce dal recente ingresso dell’associazione EdicolAcustica Aps nel grande mondo di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

Sabato 7 febbraio alle 20 EdicolAcustica e ASI hanno presentato “(di)Verso Sanremo” nella sala Malagrotta del XII Municipio di Roma in via Cigliutti 1464: una serata di musica e parole per raccontare gli outsider del Festival di Sanremo in compagnia dei conduttori Alberto Guazzi, Marco D’Alò, Cristiano Bocchi e della band residente di EdicolAcustica formata da Simone Biasini (Batteria), Flavio Timpanaro (Basso), Luca De Stasio (Chitarra), Enrico Ciolini (Tastiere) e le voci di Riccardo Nucci e Sivia Ciabattini.

I veri protagonisti sono ancora una volta i cantautori: alcuni di loro hanno già condiviso un pezzo di strada con il chiosco sonoro più famoso d’Italia (i romani Alessandro D’Orazi e Daniele De Gregori, Kiti da Grosseto e il romagnolo Andrea Sandroni in arte Dirlinger); a loro si aggiungono le cantautrici Asia Belleudi di Roma e la fiorentina Idamaria che vive a Tivoli. L’ingresso è libero e l’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 20.00.

L’evento dal vivo del 7 febbraio anticipa un’altra data molto importante che corona il sogno coltivato per anni da Michele Scuffiotti e che gli amici di EdicolAcustica hanno continuato a sognare per lui dopo la sua scomparsa nel 2022, a soli 43 anni. Michele avrebbe voluto portare il suo progetto a Sanremo e quest’anno grazie a Michele Cioffi, responsabile nazionale di ASI Area Cultura, il suo desiderio diventa realtà.

Sabato 28 febbraio, nel giorno della serata finale del Festival della canzone italiana in cui tutti i riflettori saranno puntati sulla città dei fiori, EdicolAcustica sarà al Palafiori, sede di “Casa Sanremo”, dove Alberto Guazzi e Marco D’Alò saranno intervistati per raccontare l’incredibile storia dell’edicola musicale e dei suoi progetti. L’intervista sarà poi disponibile sulla piattaforma Raiplay.

Sarà l’occasione per ricostruire il percorso fatto finora e lanciare ufficialmente a livello nazionale le due novità in casa EdicolAcustica: Edicolacustica Live, l’edicola ambulante che gira le città d’Italia e dà spazio alla nuova musica d’autore, e Edicolacustica Tv, programma televisivo musicale per la nuova canzone d’autore, capace di mixare intrattenimento e approfondimento nello stile del progetto originario.

Le novità con cui si apre il 2026 per EdicolAcustica Aps sono rese possibili soprattutto grazie alla collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tra i più importanti d’Italia. ASI è anche una rete associativa nazionale, nonché associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore affiliati, contribuendo alle loro attività sportive, ludico-ricreative sociali e culturali.

EdicolAcustica nasce a Grosseto nel 2013 per portare la musica d’autore all’interno di una vera edicola cittadina in piazza Ferretti. Tutto parte dall’amore per la musica di Michele Scuffiotti e di Alberto Guazzi. L’edicolante grossetano, insieme all’amico di sempre Alberto (fonico e musicista per passione), decide di organizzare alcuni showcase acustici di cantautori e band ospitati il sabato pomeriggio nello spazio accanto al chiosco, in un giorno e in un orario in cui normalmente in quella piazza non c’è grande movimento.

La scommessa viene vinta: la formula piace sia agli artisti che al pubblico e comincia a far parlare di sé tanto che se ne occupano anche il quotidiano La Repubblica e molte altri network e testate nazionali. Dal progetto iniziale nascono altri format (trasmissioni TV e dirette social) e vengono realizzati anche eventi di portata maggiore dedicati a grandi cantautori come Ivan Graziani, Luigi Tenco e Lucio Dalla.

Dopo la prematura scomparsa di Michele nel 2022, gli amici e collaboratori del progetto decidono che EdicolAcustica deve andare avanti e continuare il suo sogno. Nasce l’associazione EdicolAcustica Aps: Alberto Guazzi e Marco D’Alò insieme agli amici del progetto e al papà Sandro che ne è presidente “prendono per mano” la creatura tanto amata da Michele, conducendola verso nuove avventure. Nel 2025 avviene l’incontro con Michele Cioffi e ASI che apre per il progetto grossetano ulteriori orizzonti fino al sogno che diventa realtà: Sanremo 2026!