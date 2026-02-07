GROSSETO – Per la Gea Basketball Grosseto inizia domenica alla 18, al Palasport di via Austria, un trittico di partite, nel giro di dieci giorni, che potrebbe rivelarsi decisivo per gli esiti finali della stagionale. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio di Stefano Venezia) partono dalla gara interna con gli Shoemakers Monsummano, settimi in classifica con 20 punti, per proseguire con la trasferta sul campo di Lucca Sky Walkers (salita quota 24 dopo la vittoria nell’anticipo sul terreno del Basket Carrara Legenda per 71-53), per poi sfidare mercoledì 18 febbraio in casa il quintetto più insidioso, lo Studio Arcadia Venturina. “Non dobbiamo nemmeno sottovalutare la successiva trasferta a Castelfranco, un campo sul quale non vinciamo da anni, anche se i Frogs non stanno andando benissimo” ha aggiunto il coach grossetano.

Un tour de force che potrebbe lanciare definitivamente lanciare Furi e compagni verso la vittoria del campionato e migliorare l’attuale +6 sulle avversarie, in attesa delle decisioni della Fip: sul tavolo c’è l’alternativa di far salire direttamente in serie C la prima di ogni girone, mantenendo i playoff incrociati con il girone B per le altre otto.

La Gea si presenta alla sfida con Monsummano con la giusta carica emotiva per essere reduce da una striscia record stagionale di sei vittorie (in precedenza si era fermata due volte a cinque), l’ultima delle quali, a Livorno contro il Nicola Chimenti, maturata nella ripresa, dopo un primo tempo opaco.

In questo decimo impegno casalingo dell’anno il Grosseto vorrà però partite a spron battuto per mettere al sicuro il risultato fin dalle prime battute. All’andata, al termine della miglior partita dal punto di vista realizzativo (con il 65,6 nel tiro da due e il 45,9 da tre), i grossetani hanno vinto con un margine di 29 punti, chiudendo vicino ai cento punti, 98.

“Monsummano ha vinto le ultime due gare, con Carrara e a Pontedera – ha sottolineato Andreozzi – Dobbiamo quindi stare attenti a non sottovalutarli. Sarà una partita complessa ma bella. Siamo in un momento di leggero calo, di stanchezza, ma dobbiamo tirare fuori le unghie e ritrovare le energie. Per proseguire la nostra marcia vincente dobbiamo essere concentrati, con la testa attaccata al collo, per conquistare altri due punti fondamentali”.

Per la gara di domenica torna Lorenzo Scurti: l’organico biancorosso è al completo. A completare la rosa ci saranno i quindicenni Fommei, Venezia e Grascelli, che hanno già avuto modo di provare l’emozione del campionato di divisione regionale 1.