TRAVALE – Un incendio di rilevanti dimensioni si è propagato questa mattina, molto presto, all’interno di un appartamento nel centro storico di Travale, nel comune di Montieri.

Grazie al pronto intervento di Vigili del fuoco, forze dell’ordine e polizia locale ha scongiurato il peggio e conseguenze più tragiche per l’accaduto.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e le opportune verifiche sulle conseguenze dell’incendio anche in rapporto agli immobili contermini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, personale del Comune e dell’Unione dei comuni nonché gli operatori della Cooperativa il Melograno.