Foto di repertorio

SCARLINO – Il Comune ha ottenuto un contributo di 3.999.771,97 euro per la realizzazione dell’intervento di ripascimento protetto dell’arenile di Scarlino, primo lotto e primo stralcio, nell’ambito del Programma regionale Toscana Fesr 2021-2027, sub-azione 2.4.3.2 dedicata agli interventi di recupero, riequilibrio e tutela della fascia costiera.

L’intervento, interamente finanziato, rappresenta un passaggio rilevante nella strategia di contrasto all’erosione costiera e di tutela del litorale, uno degli elementi identitari e ambientali più delicati del territorio comunale.

Il cronoprogramma prevede l’avvio delle procedure di gara a fine maggio 2026, l’aggiudicazione dei lavori entro i primi di agosto 2026 e l’inizio del cantiere ad ottobre 2026, con conclusione degli interventi fissata a giugno 2027. Le successive fasi di collaudo e rendicontazione si chiuderanno entro l’autunno 2027.

«Si tratta di un risultato molto importante per Scarlino, che arriva dopo un percorso tecnico e amministrativo lungo e complesso – dichiarano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Demanio marittimo Silvia Travison –. Il finanziamento ottenuto consente di programmare un intervento strutturale e sostenibile contro l’erosione costiera, un tema cruciale per la sicurezza del territorio, la tutela ambientale e la fruizione del nostro litorale. È un investimento che guarda al futuro, alla resilienza della costa e alla salvaguardia di un bene comune che appartiene a tutta la comunità».