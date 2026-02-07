GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 7 febbraio 2026

Ariete curioso: giornata utile per allargare i confini.

Toro calmo: preferisci la compagnia di chi conosci bene.

Gemelli, segno del giorno, sarà vivace, comunicativo, frizzante: oggi porti allegria e leggerezza nei rapporti.

Consiglio escursione: visita il centro storico di Sorano, con i suoi vicoli in salita e la vista sulla valle del Lente: un luogo che stimola la tua mente curiosa.

Cancro attento: ma oggi più socievole.

Leone lucido: ti muovi con determinazione.

Vergine precisa: ma oggi più spontanea.

Bilancia affettuosa: sai accogliere chi ha bisogno.

Scorpione intuitivo: ma oggi più ironico.

Sagittario brillante: giornata ideale per gli incontri.

Capricorno costante: ma oggi lasci più spazio al piacere.

Acquario ispirato: condividi una visione.

Pesci teneri: oggi ti lasci andare a un momento di bellezza.

