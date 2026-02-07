GROSSETO – Rialzare la testa dopo la seconda sconfitta in quattro turni per il Grosseto, che domani ospiterà la quartultima Sporting Trestina sul rettangolo verde dello Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Mi ha sorpreso il livello di difficoltà di questo campionato – ha detto mister Indiani – l’anno scorso mi sembrava più facile. Quest’anno ogni partita è difficile e l’ultima è la più reale testimonianza di quel che ho detto, con gli avversari che, pur essendo in zona playout, ci hanno imbrigliato. E’ aumentato il livello del campionato, con più difficoltà. Abbiamo espresso calcio anche domenica scorsa, ma a differenza di altre partite non siamo stati per niente bravi nella realizzazione, paradossalmente dico che se riproponiamo lo stesso calcio vinciamo di sicuro, perché come abbiamo fatto girare la palla a Camaiore specie nel primo tempo era tanto che non lo vedevo. Il problema è stato la finalizzazione, non il gioco. Noi faremo come sempre, cercheremo di aggredire e fare la nostra partita, poi vedremo se saremo più bravi. Ogni gara fa storia a sé, in casa e fuori”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 23esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Cannara (Rotondo, Frattamaggiore)

Foligno-Orvietana (Cifra, Latina)

Ghiviborgo-Scandicci (La Malfa, Palermo)

Prato-Poggibonsi (Passarotti, Mantova)

San Donato Tavarnelle-Tau Altopascio (Ferroni, Fermo)

Seravezza-Camaiore (Melloni, Modena)

Siena-Follonica Gavorrano (Molinaro, Lamezia Terme)

Grosseto-Sporting Trestina (Mascolo, Castellammare di Stabia)

Sansepolcro-Terranuova Traiana (Belingheri, Lecco).

La classifica:

Grosseto 53 punti; Tau Altopascio 47; Seravezza 44; Foligno 39; Terranuova Traiana 35; Prato 33; Siena 32; Scandicci 30; Ghiviborgo 28; San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi 27; Camaiore, Follonica Gavorrano 26; Orvietana, Sporting Trestina 24; Poggibonsi 17; Sansepolcro 15; Cannara 14