BAGNO DI GAVORRANO – Sesta giornata di ritorno del Girone E di Serie D che vede di fronte Siena e Follonica Gavorrano, gara che si giocherà domenica alle 14,30 allo stadio Artemio Franchi.

Dopo il bel successo casalingo contro il Prato (2-1) i biancorossoblù sono attesi da un banco di prova importante per dare continuità alla classifica e uscire dalla zona playout, in cui ancora i ragazzi allenati da Lucio Brando si trovano invischiati.

I minerari si trovano infatti a quota 26 a pari punti con il Camaiore, a cavallo tra l’ultima posizione utile per la salvezza e la prima della zona arancione. Sette le vittorie, cinque i pareggi e 10 le sconfitte, con 25 gol fatti e 32 subiti. Anche la squadra allenata da Gill Voria arriva da una vittoria nell’ultimo turno, conquistata di misura per 0-1 sul campo della Terranuova Traiana. I bianconeri si trovano a 32 punti, con nove vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, 22 gol fatti e 18 subiti.

“È bello preparare questo genere di partite, mi piace molto – sottolinea mister Lucio Brando –. Così come mi piace prepararle tutte. Ci sono gradi di difficoltà diversi, così vengono fuori delle belle partite. A Siena sarà un’altra bella atmosfera. Quando giochi con tifoserie in stadi così l’atmosfera è più galvanizzante. Giochiamo di nuovo contro un’altra squadra forte, anche se in questo girone si fa fatica a trovarne di deboli. Sarà una gara complicata, stimolante, con una settimana in più di aggregazione e connessioni tra i giocatori e lo staff, quindi cercheremo di fare una prestazione super”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, nel girone di andata la gara del Malservisi-Matteini ha visto prevalere il Siena di misura con il punteggio di 0-1, grazie al gol segnato da Ciofi nella ripresa.

L’ultima sfida giocata al Franchi risale al girone di ritorno della scorsa stagione ed è finita sul 3-1 per i padroni di casa, mentre la gara di andata del Malservisi-Matteini è terminata con una vittoria di misura per 0-1 per i senesi.

Gli incroci precedenti tra le due squadre risalgono poi alla stagione 2020/21, quando sulla panchina del Siena sedeva Alberto Gilardino. L’andata terminò sullo 0-0, il ritorno al Malservisi-Matteini sullo 0-1 per la formazione bianconera.

Ancora prima, nella stagione 2017/18 in Serie C, erano arrivati la sconfitta casalinga per 0-2 e il pareggio esterno per 1-1, oltre alla gara di Coppa Italia di Serie C anch’essa terminata sull’1-1 al 90′, quando le due squadre si chiavano Robur Siena e Gavorrano 1930. Andando più indietro all’annata 2014/15, in Serie D, due pareggi: 3-3 a Siena e 2-2 a Gavorrano.

Ex di turno Leonardo Pescicani, in bianconero nell’ultima annata e Giulio Giordani, che ha invece giocato nelle giovanili. Oltre a Tommaso Bianchi, attualmente infortunato e che non potrà essere della partita, impegnato a Siena per quasi quattro stagioni.