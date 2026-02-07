ORBETELLO – Prosegue con entusiasmo l’impegno del comitato della Croce rossa italiana della Costa d’Argento nelle attività di formazione, reclutamento e servizi sul territorio. Il delegato di area uno, Mauro Pasquarelli, sta portando avanti un’intensa attività di formazione e ricerca di nuovi operatori Cri con patentino per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria in convenzione con l’Asl Sud Est, rivolti alla zona di Orbetello e dell’intera Costa d’Argento.

Parallelamente, la delegata di area due, Piera Casalini, ha intensificato la campagna di sottoscrizione delle quote da socio sostenitore della Cri per l’anno 2026, invitando cittadini e realtà locali a sostenere le molteplici attività dell’associazione.

Significativa anche l’iniziativa del dottor Giorgio Rizzardi, medico Cri, che ha avviato una serie di incontri con le scuole del territorio nell’ambito dei percorsi di formazione e di accesso alla Croce rossa. Questi momenti di confronto con le nuove generazioni puntano a diffondere i valori umanitari e a promuovere la cultura del primo soccorso.

Ha preso ufficialmente il via anche la preparazione del progetto “Vacanze e Volontariato” 2026, un’iniziativa che interesserà l’intera Costa d’Argento con particolare riferimento all’Isola di Giannutri (Comune di Isola del Giglio). Durante il periodo turistico estivo, sarà attiva sull’isola una postazione Cri di primo soccorso, coordinata da Piera Casalini, Giorgio Rizzardi e Mauro Pasquarelli, per garantire supporto sanitario e assistenziale ai residenti e ai visitatori.

Nel corso dell’estate scorsa, il progetto ha visto la collaborazione proficua del Comune di Isola del Giglio e dell’imbarcazione Maregiòglio, contribuendo in maniera significativa alla sicurezza e al benessere della comunità e dei turisti.

La Croce Rossa della Costa d’Argento conferma così la sua presenza attiva e costante, promuovendo formazione, solidarietà e servizi dedicati a tutta la collettività.