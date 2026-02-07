GROSSETO – La serie A e la serie B del campionato invernale di calcio a 5 targato Uisp si avviano verso la fine della seconda fase, dopo una settimana contrassegnata da partite equilibratissime che lasciano tutto completamente aperto in vista dei playoff: un segno tangibile della bontà della formula del torneo scelta, che regala suspence e mantiene il campionato interessante e aperto a colpi di scena.

In serie A, infatti, quattro gare tutte finite in parità o con risultati di misura, che hanno portato a un compattamento della classifica. La squadra della settimana è la Tpt Pavimenti, che inanella il secondo 5 a 4 consecutivo sporcando il percorso netto dei Los Ladrones che si portano avanti, con Vescovo, ma che poi subiscono il break decisivo a inizio ripresa sull’asse Montagnani-Ferro-Ciaralli. Il team di Torrini risale così fino al terzo posto, proprio alle spalle di Nucciotti e compagni e della nuova capolista Pathetic, che ritorna in vetta grazie al punto conquistato contro gli Sbronzi di Riace: 5 a 5 il finale con il tris di Angelino che contrasta le reti di Smajli e Cavazza. Bene anche l’Atletico Barbiere, con le doppiette di Spuma e Fioretti che propiziano il 6 a 5 sull’Immobiliare Rossi (Perciavalle 2), mentre l’Udpc Gs smuove la classifica in questa fase grazie all’affermazione 5 a 4 nel derby contro il Bivio di Ravi: decisiva la tripletta di Cappuccini. Sei squadre racchiuse in quattro punti a due giornate dal termine, per un campionato che diventa un rebus di difficile soluzione.

In serie B, invece, Pezzotto e Fc Abitando producono lo strappo con il resto della compagnia proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma la prossima settimana. Il team di Petroselli fatica, ma la spunta 3 a 2 contro i combattivi Underdogz di Alessandrini, dove Riva è l’ultimo a mollare, ma Lunghi, Caminati e Sabatini siglano le reti del successo. Il team di Follonica si conferma molto brillante in questo scorcio di stagione, ulteriore testimonianza è il 6 a 5 ottenuto nello scontro diretto con I Celestini, a cui non basta il tris del rientrante Kasa: il duo Biagini-Alfano fa la differenza. Torna al successo in grande stile lo Sciangai, dopo un paio di passaggi a vuoto: 11 a 4 contro il Cassai Gomme, con il capocannoniere Ferrini che apre la strada con un tris, con Valduga, Salvini, Crea e Panfilo a supportarlo con una doppietta ciascuno. Infine, prosegue l’ottimo momento dell’Ac Campetto, che sale al quinto posto: il tris di Terribile e l’ottima prestazione tra i pali di Elio Ventura producono il 4 a 1 sul Vets.

Tutte a segno le prime tre di serie C, con il Barbagianni che osservava il proprio turno di riposo: il Car Center veleggia da solo al comando, grazie all’ottima prova corale sciorinata contro gli Avengers (Grandinetti 3), in cui emergono le doppiette di Loia e Pastore. Ma l’Endurance Team di Meattini non molla e proprio il capitano/presidente, insieme a Gabriele De Luca, è protagonista nel 9 a 3 inflitto al Poggione. Il Baraonda si conferma squadra dall’ottima organizzazione difensiva, che sfrutta i guizzi di Tony Corridori e Maccarucci per ottenere il 4 a 2 contro l’Angolo Pratiche, mentre alle spalle delle prime quattro della classe emerge l’Fc Aura, che batte 3 a 2 il Gorarella Mobilino 2 e lo sopravanza in classifica grazie alla doppietta di Sbordone e all’acuto di Corsali. Infine, primo punto per il Podere Curtatone che, con una prova di carattere e tenacia, impone il 5 a 5 al Ristorante Celeste: doppiette per Acierno e Marchi da una parte, tris di Tusa dall’altra.