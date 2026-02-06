GROSSETO – “È una trasferta difficile, che arriva in un momento in cui ci stiamo allenando male a causa delle assenze”. L’allenatore del Circolo Pattinatori Grosseto, Massimo Mariotti, presenta così la partita che la sua squadra disputerà sabato sera alle 20,45 (diretta streaming sul canale YouTube della Fisr) sulla pista della Bbc Centropadana Lodi, quintetto che occupa il quinto posto in classifica, con un vantaggio di sei lunghezze sui biancorossi e sul Monza che sono sesti a 27 punti. Un impegno complicato per i maremmani, soprattutto perché mancherà Pablo Saavedra, fermo a causa di una microfrattura alla testa del perone. Non ci sarà nemmeno Pippo Schiavo.

“Il nostro capitano – spiega Mariotti – ha rimesso i pattini giovedì sera e quindi lo porteremo a Lodi solo per onore di firma, mentre Schiavo dovrà stare fermo per altre 3-4 settimane”. Il tecnico grossetano recupera però Matias Sillero che ha scontato la sua squalifica rimediata dopo l’espulsione contro Castiglione; il ritorno dell’argentino potrà così garantire due cambi nel corso della partita. All’andata i grossetani hanno imposto il pareggio alla formazione lombarda (5-5) sulla pista di via Mercurio, con un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare alcune belle occasioni per portare a casa i tre punti e non essere riusciti a sferrare il colpo del ko dopo essere stati ben cinque volte in vantaggio. Sabato sera la musica sarà diversa: il Lodi gioca in casa e il Grosseto, uscito con l’onore delle armi dal campo della capolista Bassano, non è al completo. “Cercheremo di dare il massimo – assicura il tecnico – per mettere in difficoltà una formazione che è partita probabilmente con obiettivi superiori all’attuale quinto posto, ma che ha una rosa davvero competitiva. Purtroppo da un paio di settimane, a causa delle assenze, navighiamo a vista e l’obiettivo sarà di fare, come al solito, la nostra figura, cercando di imbrigliare i giallorossi di Pierluigi Bresciani”.

Il Cp, che finora ha tenuto testa a tutte le avversarie affrontate, con una difesa che anche all’andata ha lasciato pochi spazio al Lodi, proverà a giocarsela fino in fondo, nonostante l’assenza pesante di bomber Saavedra, fermo a 18 reti, una in più dei migliori realizzatori della Bcc Centropadana, Borgo e Nadini, arrivati a 17 centri.

Mariotti si presenterà a Lodi con nove giocatori, anche se Saavedra rimarrà probabilmente in panchina per tutto l’incontro. Convocati Scarso, Squarcia; Barragan, Sillero, Barbieri Vargas, Paghi, Gabbani, Saavedra nella foto di Michele Brunello/Fisr i quattro esterni che hanno iniziato la gara a Bassano: Barbieri, Vargas, Barragan e capitan Paghi).