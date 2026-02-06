GROSSETO- Le piogge continue delle ultime settimane stanno causando gravi difficoltà all’agricoltura: terreni saturi, ristagni idrici diffusi, impossibilità di accedere ai campi e danni alle colture e alle lavorazioni, con ricadute economiche importanti per molte aziende.

In questo contesto, è possibile presentare la segnalazione dei danni per le piogge alluvionali, compresi quelli da ristagno delle acque, che hanno interessato l’intero territorio regionale nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Il modulo ID 20402, disponibile sul Sistema Informativo di ARTEA, potrà essere compilato fino alle ore 23:59 del 27 febbraio 2026.

CIA Grosseto informa che i propri uffici sono disponibili per fornire assistenza agli agricoltori nella compilazione della pratica e nel corretto inoltro della segnalazione, così da supportare le aziende in una fase complessa e delicata.