BRACCAGNI – Un furto che si è trasformato in un incidente stradale.

Ieri sera alcuni automobilisti, verso le 22, hanno segnalato un’auto che si era schiantata subito fuori il paese di Braccagni, frazione nel comune di Grosseto.

Sono state avvertite le forze dell’ordine e sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco. All’interno però non hanno trovato nessuno, e neppure nelle vicinanze. I carabinieri, attraverso i documenti, sono risaliti ai proprietari.

Sembra che i malviventi siano entrati in un locale per fare un aperitivo, e che abbiano approfittato della situazione per rubare le chiavi dell’auto dei titolari.

I ladri sono saliti sulla macchina ripartendo a tutta velocità, ma la corsa si è fermata poco fuori dal centro abitato, dove sono finiti fuoristrada.

I malviventi si sono allontanati velocemente lasciando la vettura, ormai inutilizzabile, sul posto.