GROSSETO – Un pomeriggio per conoscere i servizi e le modalità di accesso al centro Epilessia di Grosseto. Lo organizza lunedì 9 febbraio la Uoc Neurologia dell’ospedale Misericordia in occasione della Giornata mondiale dedicata alla patologia.
L’appuntamento si terrà dalle 15 alle 18 nell’ambulatorio al secondo piano (accesso B, colore arancio) dell’ospedale di Grosseto.
L’incontro non prevede visite, ma attività di confronto con lo staff medico sui servizi e le modalità per attivare i percorsi di cura.
«L’epilessia è una malattia neurologica cronica caratterizzata da una predisposizione a sviluppare crisi ricorrenti, causate da scariche elettriche anomale e improvvise nei neuroni del cervello – dichiara Roberto Marconi, direttore Uoc Neurologia di Grosseto – L’epilessia si manifesta con movimenti involontari, cambiamenti temporanei nel comportamento o alterazioni della coscienza a seconda dell’area cerebrale coinvolta».