GROSSETO – Dopo un anno di pausa, i Dynamite 36 tornano con un nuovo singolo in uscita l’8 febbraio 2026.

La giovane band toscana riparte dal Poprock, conservando l’urgenza e l’energia che li contraddistinguono, ma con una scrittura sempre più consapevole e matura. Uniti da circa sette anni, i Dynamite 36 non hanno mai mollato, portando avanti il loro progetto musicale lungo un percorso tutt’altro che semplice. Un cammino fatto di sacrifici, crescita e ricerca costante, affrontato restando sempre compatti, con l’obiettivo di perfezionare la propria identità sonora senza snaturarsi. Nel tempo la band, proveniente dalle province di Grosseto e Livorno, ha costruito un progetto pop rock solido e credibile, portandolo dal vivo in numerosi concerti, festival e rassegne musicali, anche fuori regione.

Negli ultimi anni si è esibita davanti a pubblici numerosi in venue di rilievo come il The Cage di Livorno e i Magazzini Generali di Milano, oltre ad aver aperto i concerti di artisti affermati come Leo Gassmann e a partecipare a numerose serate in locali di dimensioni più contenute. Il palco rappresenta il fulcro del progetto della band con uno spettacolo energico, curato e facilmente adattabile a contesti ed esigenze differenti.

Il percorso della band è stato inoltre riconosciuto a livello nazionale con la vittoria di Area Sanremo, che li ha inseriti tra i progetti emergenti selezionati dalla commissione ufficiale presieduta da Amadeus, permettendo loro di esibirsi durante la settimana del Festival di Sanremo su palchi di grande visibilità. In precedenza hanno partecipato anche a X Factor (Sky), ampliando ulteriormente il proprio bagaglio artistico e professionale.

Al centro del nuovo brano c’è una frase semplice e potente: “non c’ho voglia”. Un’espressione quotidiana che qui diventa il simbolo di una stanchezza emotiva lucida. Non pigrizia, ma consapevolezza. Non resa, ma autodifesa. Rifiutare di ricominciare, di ascoltare, di “lasciare tutto solo per starci male” significa scegliere di non ripetere un dolore già vissuto.

Dopo l’uscita del singolo su Spotify e su tutte le principali piattaforme digitali, seguirà anche un videoclip: un progetto simpatico e curato, realizzato con professionalità, pensato per accompagnare il brano e valorizzarne il lato più diretto e spontaneo. Il risultato è un ritorno sincero ed energico, che conferma i Dynamite 36 come una realtà nel panorama emergente italiano, giovane ma solida. Sabato sera suoneranno in concerto live al “ IL Bender”di Campiglia Marittima con la presentazione dell’ultimo loro lavoro. Sui loro social: a breve verrà annunciata una nuova programmazione di serate live.