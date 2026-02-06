GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 6 febbraio 2026

Ariete deciso: ma oggi rifletti prima di reagire.

Toro riflessivo: trovi la strada giusta senza forzature.

Gemelli sveglio: ma oggi è il silenzio a parlarti.

Cancro emotivo: oggi scegli di parlare chiaramente.

Leone sicuro: ma oggi con tono più morbido.

Vergine concreta: ma oggi con più intuito.

Bilancia delicata: giornata utile per chiarire.

Scorpione, segno del giorno, sarà intenso, saggio, lucido: oggi vedi oltre e sai anche decidere cosa lasciar andare.

Consiglio escursione: addentrati nel misterioso fascino delle Vie Cave di Pitigliano, perfette per chi come te cerca senso sotto la superficie.

Sagittario aperto: ma oggi sai anche restare in silenzio.

Capricorno forte: ma oggi più dolce con te stesso.

Acquario dinamico: ma con una visione solida.

Pesci empatici: ma oggi anche più centrati.