BAGNO DI GAVORRANO – Pirotecnico 8-5 tra la seconda Atletico Viareggio e il Follonica Gavorrano, gara valida per il campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Le maremmane sono state sconfitte, ma hanno mostrato grande determinazione e spirito di squadra e nonostante le assenze sono scese in campo con grinta e voglia di lottare. Fin dall’inizio capitan D’Antoni si fa sentire creando la prima occasione con un tiro preciso da fuori area che colpisce l’incrocio dei pali, negandole la gioia del gol. Le padrone di casa, però, passano in vantaggio e raddoppiano rapidamente.

Le biancorossoblù non si arrendono e, con una grande punizione, D’Antoni accorcia le distanze. Sul finire del primo tempo le avversarie riescono a segnare nuovamente, allungando il punteggio.

Nella seconda frazione il Viareggio parte forte, aumentando il vantaggio. Il Follonica Gavorrano non demorde, continuando a lottare su ogni pallone e creando diverse occasioni da gol, con il portiere avversario che sembra essere in una serata formidabile e col risultato che non cambia più.

“Vorrei esprimere il mio orgoglio per le ragazze che, nonostante le difficoltà e le assenze – ha commentato mister Roberto D’Antoni – hanno dimostrato un grande spirito di squadra e una determinazione encomiabile. È vero, abbiamo subito due gol in rapida successione, ma la reazione della squadra è stata immediata. Il bel gol su punizione di D’Antoni è la dimostrazione che possiamo sempre rimanere in partita, anche quando le cose si mettono male. Nella seconda frazione, sebbene le padrone di casa abbiano allungato il punteggio, le nostre ragazze hanno continuato a combattere su ogni pallone, creando diverse opportunità. Sono sicuro che, con il lavoro e l’impegno che stanno mettendo, arriveranno anche i risultati”.

“Nonostante la sconfitta sono orgogliosa del grande spirito di squadra che abbiamo dimostrato – aggiunge Giulia D’Antoni –. Abbiamo lottato fino all’ultimo e creato molte occasioni, ma il portiere avversario era in grande forma. Il nostro problema principale rimane la condizione fisica, causata dalla mancanza di continuità negli allenamenti, e questo si nota in campo. L’impegno è evidente, ma per ottenere risultati la base deve essere il lavoro in allenamento. Questa settimana avremo l’opportunità di lavorare intensamente, visto che la partita contro l’Elba è annullata per il ritiro della squadra isolana. Prepariamoci al meglio per la prossima sfida contro il Gf Rione”.

ATLETICO VIAREGGIO: Pucitta, Angileri, Guizzonato, Cecchetti, Adami, Giorgetti, Fossi, Orsini, Casini. All. Battelocchi.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, Goergens, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi. All. D’Antoni.

MARCATORI FG: D’Antoni (2), Goergens, Rossi, Rinaldi.